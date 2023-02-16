Гатчина на рисовой бумаге

Алексей Сухоручкин (1959-2013) родился в Москве. В 1983 году окончил МФТИ. Начав изучение японского языка, обратил внимание на уникальность японской письменности. С 1989 года стал заниматься китайской и японской каллиграфией.

В начале девяностых годов прошлого века Алексей Сухоручкин изучал китайский язык и философию буддизма в Институте буддизма при ИСАА МГУ. Тогда же начал заниматься живописью на шёлке. С 1991 года — сотрудник редакции журнала «Япония сегодня». Принимал участие в различных издательских проектах редакции.

В 1998 году Алексей Сухоручкин организовал школу китайской живописи и каллиграфии, которая успешно работала более двух лет. В 2000 году получил почетную грамоту Общества китайской культуры в Москве. Как говорил сам художник, любовь к письменности, рукописным книгам, традиционным формам книги в виде старой индийской книги и длинного свитка стала важнейшей составляющей его мотивации в работе.

На выставке в «Купринке» представлены шесть работ художника, созданных в 2007 году. Это необычные виды Гатчинского парка, выполненные автором тушью на рисовой бумаге.

Выставку Алексея Сухоручкина «Гатчинские парки — место силы» можно посетить до 27 февраля в часы работы библиотеки. Здесь же представлена книжно-иллюстративная выставка «Восточные мотивы» из фондов библиотеки им. А.И. Куприна, посвященная каллиграфии и технике японской и китайской живописи.

Подготовила Юлия Лысанюк