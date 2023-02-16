Гатчинский «Олимп» - победитель турнира по хоккею в валенках

Турнир проходил 14 февраля в столице Ленинградской области - Гатчине на территории нового Аэропарка у ФОК «Арена». В соревнованиях по хоккею в валенках приняли участие 11 школьных спортивных клубов.

Спортивный клуб «Олимп» Гатчинской школы №7 оказался сильнейшим среди юношей и девушек. Ступенькой ниже расположился школьный спортивный клуб «Радуга» (Большеколпанская школа), чьи девушки и юноши завоевали серебряные медали. Бронзовые награды у юношей клуба «Пеликан» (Гатчинская школа № 8) и у девушек клуба «Сокол» (Коммунарская школа № 3).

В субботу, 18 февраля, гатчинцам предстоит отстаивать честь школы и района на региональном этапе соревнований, который состоится в поселке Петровское Приозерского района и пройдет в рамках VII Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима».

Отметим, что победитель соревнований клуб «Олимп» в этом месяце празднует свое десятилетие. Поздравления принимают руководитель Ольга Леонидовна Буйчик и ее коллеги.

Также в этом году проект «Детский спорт» партии «Единая Россия», в рамках которого проходит Лига школьного спорта, также отмечает 10-летний юбилей.

Организаторы соревнований выражают благодарность администрации Гатчинского района и персоналу Гатчинского городского спортивно-досугового центра за помощь в организации соревнований.

Фото предоставлено организаторами турнира