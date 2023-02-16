Глава администрации Гатчинского района – в тройке лидеров региона по эффективности работы

«Рейтинг 47 зарекомендовал себя как объективная оценка результативности деятельности глав районов и городского округа. По аналогии с тем, как правительство Российской Федерации премирует регионы за вхождение в группу высокой эффективности, поручаю предусмотреть выделение субсидий районам, добившимся высоких показателей в рейтинге. Часть средств они смогут направить на реализацию общественно значимых проектов, часть ― на поощрение сотрудников, команд администраций, непосредственно участвовавших в достижении целей Рейтинга 47. Пример Сланцевского района показывает, что и территории, где не такая высокая бюджетная обеспеченность, как крупных, имеющих мощную экономическую базу районов, могут добиваться хороших результатов ― за счет слаженной работы всей команды», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Об изменениях метода оценки и динамике позиций районов на сегодняшнем заседании Правительства области рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, курирующего Рейтинг 47, Лира Бурак.

По новой методике, в группу высокой эффективности вошли муниципальные образования, которые набрали более 85 % от суммы максимальных значений показателей рейтинга, в удовлетворительную группу – от 75 до 85 %, оставшиеся попали в неудовлетворительную.

На первой позиции второй год подряд ― Сланцевский район, который лидирует благодаря высоким показателям в таких сферах, как «Управление и финансы», «Безопасность» и «ЖКХ».

Второе место у Гатчинского района, который за год переместился на 9 позиций вверх. Сделать такой рывок позволили высокие позиции в сфере экономики и лидерство по показателю «Комфортная городская среда».

Следом идет Киришский район, поднявшийся с 9 на 3 место. По позициям рейтинга «Социальная сфера» и «Экономика» район ― лучший в области.

За год улучшили свои показатели Ломоносовский район, поднявшийся с 7 на 4 позицию, Волосовский район (с 16 на 13 место) и Бокситогорский район (с 18 на 15 место).

Замыкают рейтинг Волховский, Выборгский и Всеволожский районы. В сравнении с итогами 2021 года, Волховский район переместился на одну строчку вниз, Выборгский район сохранил своё место, а вот Всеволожский район сместился вниз на 5 пунктов.

Впервые Рейтинг 47 был применен для оценки результативности деятельности глав администраций муниципалитетов в апреле 2018 года. Тогда ежеквартальный анализ сначала проводился по 47 показателям. Сферы деятельности «Управление и финансы», «Экономика», «Социальная сфера», «Безопасность», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Комфортная городская среда» сохранены в рейтинге и сегодня.