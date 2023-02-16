Ярмарка вакансий
Гатчинский филиал Центра занятости населения Ленинградской области приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий предприятий обо-ронно-промышленного комплекса, расположенных на территории г. Гатчины.
Рубрики: Общество
На ярмарке вы сможете:
- встретиться с работодателями;
- подобрать варианты подходящей работы;
- получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации и профессионального обучения (переподготовки, повышения квалификации).
Ярмарка пройдет 21 февраля с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66а, 2 этаж (информационный зал Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленобласти).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.