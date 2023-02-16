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Ярмарка вакансий

Гатчинский филиал Центра занятости населения Ленинградской области приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий предприятий обо-ронно-промышленного комплекса, расположенных на территории г. Гатчины.

Рубрики:  Общество

На ярмарке вы сможете:

- встретиться с работодателями;

- подобрать варианты подходящей работы;

- получить консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации и профессионального обучения (переподготовки, повышения квалификации).

Ярмарка пройдет 21 февраля с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66а, 2 этаж (информационный зал Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленобласти).