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В Гатчине стартовала Спартакиада пенсионеров

В субботу, 11 февраля, соревнованиями по шашкам в шахматном клубе «Дебют» началась Х Спартакиада пенсионеров города Гатчины.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие 7 команд. По круговой системе розыгрыша определили первых победителей:

1 место - «Торпеда»,

2 место - «Сильвия» ветераны,

3 место - Школа третьего возраста,

4 место - «Фортуна»,

5 место - ФОК «Арена»,

6 место - УСЗ «Маяк»,

7 место - «Мариенбург».

Главный судья соревнований по шашкам - Николай Кокорин.

А уже 16 февраля ветеранов ждут соревнования по лыжным гонкам. Состав команды – 10 человек. Соревнования лично-командные.  