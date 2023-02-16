В Гатчине стартовала Спартакиада пенсионеров
В субботу, 11 февраля, соревнованиями по шашкам в шахматном клубе «Дебют» началась Х Спартакиада пенсионеров города Гатчины.
Рубрики: Спорт
В соревнованиях приняли участие 7 команд. По круговой системе розыгрыша определили первых победителей:
1 место - «Торпеда»,
2 место - «Сильвия» ветераны,
3 место - Школа третьего возраста,
4 место - «Фортуна»,
5 место - ФОК «Арена»,
6 место - УСЗ «Маяк»,
7 место - «Мариенбург».
Главный судья соревнований по шашкам - Николай Кокорин.
А уже 16 февраля ветеранов ждут соревнования по лыжным гонкам. Состав команды – 10 человек. Соревнования лично-командные.
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