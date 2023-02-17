6500 новогодних хвойных деревьев собрано в рамках акции «Ёлки, палки и щепа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Акцию курировали общественные организации «Экологические добровольческие проекты» и «Мусора.Больше.Нет» при поддержке Фонда президентских грантов, в проведении и организации работы стационарных пунктов и временных акций участвовали более 60 организаций-партнёров (общественных движений, молодёжных объединений, некоммерческих организаций, торговых центров, районных и муниципальных администраций) и 200 волонтёров.

Большая часть деревьев была переработана в 160 кубометров щепы, которая стала подкормкой и подстилкой для животных из 10 конных клубов и центров реабилитации животных, а также мульчой для клумб и газонов. Около 200 деревьев были переданы животным целиком.

Также в Петербурге и области проходили и другие акции по сбору новогодних хвойных, на которых было собрано ещё около 2000 деревьев. 16 горшечных хвойных было сдано в рамках акции «Ёлочка, живи».

Несмотря на большее количество пунктов и большую географию акции (в этом году присоединились и новые партнёры, и новые районы) в 2023 году было собрано меньше деревьев, чем в 2022 году (тогда сбор составил 13 000). Мы связываем это и с экономическими, и с геополитическими причинами, такими как подорожание ёлок и выбор горожанами искусственных аналогов, а также с более продуманной политикой закупки новогодних хвойных как крупными сетевыми магазинами, так и ёлочными базарами, что снизило число нераспроданных остатков.

По нашим оценкам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 600 000 семей ставит на Новый год натуральные деревья, таким образом 6 000 деревьев - это 1% от общего числа. В то же время в России подобные акции проходили более чем в 50 городах, в нескольких из них сбор ёлок взяли на себя региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и коммунальные службы, там сбор составил около 30-50% от предполагаемого общего числа деревьев. Нам очевидно, что для развития сбора и переработки новогодних деревьев необходимы системные решения на городском уровне.

Организаторы акции