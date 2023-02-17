Бюджет-2023: дополнительные расходы на дороги, школы и спорт

С докладом по бюджету выступила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова. С учетом предложенных поправок депутатами утверждены следующие параметры бюджета Гатчинского района на 2023 год: по доходам – 8 млрд 465 млн рублей, по расходам 8 млрд 982 млн рублей. Дефицит бюджета составил 517,6 млн рублей.

Доходы бюджета увеличена на 28 млн рублей, в том числе за счет целевых поступлений субсидий и субвенций из областного бюджета для учреждений образования и культуры – 8,9 млн рублей, из бюджетов городских и сельских поселений на осуществление переданных полномочий – 19 млн рублей.

Расходную часть бюджета района увеличили на 450 млн рублей, в том числе на 423,8 млн за счет собственных остатков бюджета на 1 января 2023 года и 28 млн рублей за счет средств областного бюджета и бюджетов поселений.

Это позволило предусмотреть за счет средств районного бюджета дополнительные расходы на ряд важных переходящих объектов: 6,5 млн рублей – на строительство участка дороги от автодороги Мины-Новинка до д. Клетно (доля местного бюджета); 10,5 млн рублей – на завершение строительства детского сада на 220 мест в д. Малое Верево и завершение ремонта Таицкого бизнес-инкубатора; 16,8 млн рублей – на продолжение ремонта здания Гатчинской школы №4 и установку АИТП. 40 млн рублей направляется на строительство ФОК «Крытая ледовая арена» (общая стоимость объекта - 397 млн рублей); 72 млн рублей – софинансирование из местного бюджета на выкуп здания школы на 825 мест, построенной в квартале IQ в Гатчине и приобретение оборудования для нее (общая стоимость объекта – 726 млн рулей).

В сфере образования будут увеличены расходы на 33,8 млн рублей. Из них 3,5 млн рублей предусмотрены на приобретение дополнительного спортивного оборудования и инвентаря для открытия нового ФОК «Олимпиец» и организации образовательного процесса на базе Гатчинской ДЮСШ №1; 9,1 млн рублей – на капремонт спортивной площадки в Кобринской школе, ремонт системы отопления в Пудостьской школе и замену узлов учета теплоэнергии по образовательным учреждениям, где вышел срок эксплуатации. Принято решение направить 4,6 млн рублей на аренду дорожек в бассейне «Атлантика» для реализации общеразвивающих программ по плаванию «Юные дельфинята»; 16,2 млн рублей – на приобретение оборудования для столовой, пищеблока, актового зала и медкабинета для Гатчинской школы №4.

Татьяна Можаева