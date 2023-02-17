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Будет ли в Гатчине памятник Валерию Чкалову?

В феврале следующего года отмечается 120-летие легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Он жил и служил в Гатчине (тогда Троцке), и одна из улиц города названа в его честь.

Рубрики:  Городская среда

- Год 2024-й - знаковый. К нам обратилось общество, которое готово установить памятник Валерию Чкалову, - сообщила во время пресс-конференции заместитель главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко. - Если получится, то вместе с благоустройством улицы Чкалова, возможно, будет и памятник. Проект благоустройства у нас уже есть, мы понимаем его стоимость. А памятник будет подарен и, таким образом, на улице Чкалова появится новое место притяжения.

Татьяна Можаева