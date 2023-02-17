Не мешайте мусоровозам!

Представители ГИБДД обратились с замечаниями по поводу содержания улично-дорожной сети на ул. Чехова на участке от Рощинской улицы до Пушкинского шоссе и Шведского проезда: парковка и пешеходные дорожки не обслуживаются. Для ограничения движения пешеходов по тротуарам и автотранспорта на парковке, расположенной напротив ЖК «IQ-Гатчина» в полосе отвода железной дороги, решено принять меры. Для рассмотрения обращений по благоустройству, содержанию и обслуживанию тротуаров, заездных карманов и парковочного пространства будут привлекать представителей управляющей компании «ПетроКомИнвест».

Лунно-белый сигнал

Вопрос об установке отдельной фазы светофора на пересечении улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой и на пешеходных переходах на перекрестках Ленинградского шоссе и ул. Крупской, ул. Генерала Кныша и Киевской и проспекта 25 Октября и ул. Чкалова будет рассмотрен на заседании комиссии в феврале с участием подрядчиков. В соответствии с гостом, если часовая нагрузка составляет 200 транспортных средств и более, данные фазы положено устраивать. Предусмотрена либо отдельная фаза для пешеходов, либо дополнительная информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.

Житель Гатчины обратился с просьбой откорректировать режимы работы светофоров на перекрестке Красносельского шоссе и ул. Крупской, а также вблизи автозаправки «Газпромнефть» при выезде на Ленинградское шоссе. Однако по данным ГИБДД автомобильных заторов по причине режимов работы светофорных постов на данных участках не возникает. Фазы работы светофоров отрегулированы с учетом интенсивности автомобильных потоков. Комиссия признала изменение режимов работы светофорных постов нецелесообразным.

Ограничить водителей

Комиссия рассмотрела обращение директора Гатчинской школы № 9 об установке бетонных полусфер на парковке на расстоянии не менее трех метров от входа в здание школы на ул. Киргетова, д. 23. Другой вариант – поставить знаки «Стоянка запрещена» с информационной табличкой времени действия знака с 8.00 до 18.00.

Установку бетонных полусфер у входа в школу комиссия сочла нецелесообразным, поскольку полусферы имеют небольшой вес, и их часто сдвигают. Знак «Стоянка запрещена» поставить нельзя, так как это не проезжая часть улицы, а дворовые проезды. ГАИ предлагает ограничить подъезд транспортных средств установкой металлического ограждения. По решению комиссии ограждения будут установлены до первого марта – после согласования схемы установки с администрацией школы.

Директор УБДХ поставил вопрос об ограничении парковки возле контейнерной площадки на ул. Коли Подрядчикова, 16: от ул. Крупской, 9 до ул. Коли Подрядчикова,14, а также об ограничении парковки на улице Авиатриссы Зверевой путем установки дорожных знаков «Стоянка запрещена» с информационными табличками времени действия «Понедельник, четверг с 10.00 до 16.00».

Благоустройство и поддержание чистоты и порядка, в том числе вывоз твердых бытовых отходов в пределах города является одной из основных задач органов местного самоуправления. Жители зачастую игнорируют требования областного законодательства не создавать препятствий для подъезда мусоровозов. В связи с этим комиссия приняла решение запретить парковку автотранспорта у мусорных площадок на ул. Коли Подрядчикова, 16 и на улице Авиатриссы Зверевой от ул. Красных Военлетов до ул. Слепнева с согласованием схемы установки знаков с ГИБДД. Дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками установят до 15 марта.

Екатерина Дзюба