Не мешайте мусоровозам!
В Гатчине будет ограничена парковка возле контейнерных площадок и, возможно, появятся новые светофоры для пешеходов. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения администрации Гатчинского района был утвержден план работы на 2023 год и рассмотрены заявления граждан и организаций.
Представители ГИБДД обратились с замечаниями по поводу содержания улично-дорожной сети на ул. Чехова на участке от Рощинской улицы до Пушкинского шоссе и Шведского проезда: парковка и пешеходные дорожки не обслуживаются. Для ограничения движения пешеходов по тротуарам и автотранспорта на парковке, расположенной напротив ЖК «IQ-Гатчина» в полосе отвода железной дороги, решено принять меры. Для рассмотрения обращений по благоустройству, содержанию и обслуживанию тротуаров, заездных карманов и парковочного пространства будут привлекать представителей управляющей компании «ПетроКомИнвест».
Лунно-белый сигнал
Вопрос об установке отдельной фазы светофора на пересечении улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой и на пешеходных переходах на перекрестках Ленинградского шоссе и ул. Крупской, ул. Генерала Кныша и Киевской и проспекта 25 Октября и ул. Чкалова будет рассмотрен на заседании комиссии в феврале с участием подрядчиков. В соответствии с гостом, если часовая нагрузка составляет 200 транспортных средств и более, данные фазы положено устраивать. Предусмотрена либо отдельная фаза для пешеходов, либо дополнительная информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.
Житель Гатчины обратился с просьбой откорректировать режимы работы светофоров на перекрестке Красносельского шоссе и ул. Крупской, а также вблизи автозаправки «Газпромнефть» при выезде на Ленинградское шоссе. Однако по данным ГИБДД автомобильных заторов по причине режимов работы светофорных постов на данных участках не возникает. Фазы работы светофоров отрегулированы с учетом интенсивности автомобильных потоков. Комиссия признала изменение режимов работы светофорных постов нецелесообразным.
Ограничить водителей
Комиссия рассмотрела обращение директора Гатчинской школы № 9 об установке бетонных полусфер на парковке на расстоянии не менее трех метров от входа в здание школы на ул. Киргетова, д. 23. Другой вариант – поставить знаки «Стоянка запрещена» с информационной табличкой времени действия знака с 8.00 до 18.00.
Установку бетонных полусфер у входа в школу комиссия сочла нецелесообразным, поскольку полусферы имеют небольшой вес, и их часто сдвигают. Знак «Стоянка запрещена» поставить нельзя, так как это не проезжая часть улицы, а дворовые проезды. ГАИ предлагает ограничить подъезд транспортных средств установкой металлического ограждения. По решению комиссии ограждения будут установлены до первого марта – после согласования схемы установки с администрацией школы.
Директор УБДХ поставил вопрос об ограничении парковки возле контейнерной площадки на ул. Коли Подрядчикова, 16: от ул. Крупской, 9 до ул. Коли Подрядчикова,14, а также об ограничении парковки на улице Авиатриссы Зверевой путем установки дорожных знаков «Стоянка запрещена» с информационными табличками времени действия «Понедельник, четверг с 10.00 до 16.00».
Благоустройство и поддержание чистоты и порядка, в том числе вывоз твердых бытовых отходов в пределах города является одной из основных задач органов местного самоуправления. Жители зачастую игнорируют требования областного законодательства не создавать препятствий для подъезда мусоровозов. В связи с этим комиссия приняла решение запретить парковку автотранспорта у мусорных площадок на ул. Коли Подрядчикова, 16 и на улице Авиатриссы Зверевой от ул. Красных Военлетов до ул. Слепнева с согласованием схемы установки знаков с ГИБДД. Дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками установят до 15 марта.
Екатерина Дзюба