Студия «Vocalissimo-Bellissimo» - образцовая!

Вокальная студия «Vocalissimo-Bellissimo» (академический вокал - сольное пение) образовалась в 2017 году. Руководитель студии — Наталья Рочева, концертмейстер – Михаил Огороднов.

Главная идея работы студии - приобщить детей к радости творчества, привить им способность и стремление получать удовольствие от встречи с настоящим искусством, воспитать у них вкус и потребность в эстетическом наслаждении на всю жизнь.

Творческая жизнь студии наполнена яркими событиями. Юные вокалисты участвуют в концертных программах, сольных концертах, спектаклях, конкурсах и мастер-классах, снимаются в клипах, посещают оперные театры.

Руководитель студии, оперная певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Александровна Рочева считает, что основными качествами педагога-музыканта, без которых не может идти речь о полноценном музыкальном воспитании, должны быть любовь к детям, увлечённость музыкой, профессиональная музыкальная подготовка и способность к творчеству. На занятиях по вокалу важно понимать, что голос каждого человека абсолютно уникален - так же, как отпечатки пальцев. Поэтому главное в работе студии «Vocalissimo-Bellissimo» — индивидуальный подход в развитии певческого голоса.

Образцовый коллектив вокальная студия «Vocalissimo-Bellissimo» ведет набор в течении всего творческого сезона. Возраст юных вокалистов 9-10 лет. По вопросам набора обращаться в «Центр творчества юных»

Подготовила Юлия Лысанюк