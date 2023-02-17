В Гатчинской поликлинике – новый рентген

Стационарный рентгеновский комплекс «УНИЭКСПЕРТ 2 плюс» белорусского производства - универсальное и удобное в применении оборудование с высокой степенью автоматизации, поделились специалисты Гатчинской КМБ. Высокоточная диагностическая установка на 2 рабочих места предназначена для рентгенологического исследования органов грудной клетки, позвоночника, суставов, кисти, стопы черепа и мягких тканей пациента в положении сидя, лежа, стоя. Для снимков в положении стоя имеется вертикальная передвижная стойка.

Для новой техники был подготовлено помещение, сотрудники прошли обучение и на сегодняшний день рентгеновский кабинет работает в 2 смены.