В Гатчинской поликлинике – новый рентген
В рентгеновском отделении Гатчинской поликлиники начал работу новый цифровой рентгенодиагностический комплекс. Оборудование приобретено комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Рубрики: Здоровье
Стационарный рентгеновский комплекс «УНИЭКСПЕРТ 2 плюс» белорусского производства - универсальное и удобное в применении оборудование с высокой степенью автоматизации, поделились специалисты Гатчинской КМБ. Высокоточная диагностическая установка на 2 рабочих места предназначена для рентгенологического исследования органов грудной клетки, позвоночника, суставов, кисти, стопы черепа и мягких тканей пациента в положении сидя, лежа, стоя. Для снимков в положении стоя имеется вертикальная передвижная стойка.
Для новой техники был подготовлено помещение, сотрудники прошли обучение и на сегодняшний день рентгеновский кабинет работает в 2 смены.
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