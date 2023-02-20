Гатчинские аграрии противостоят санкциям

Как рассказала заместитель главы Гатчинской администрации по экономике Галина Никифорова, в агропромышленный комплекс Гатчинского района входит 19 сельскохозяйственных предприятий, восемь предприятий переработки, 54 действующих крестьянско-фермерских хозяйства, более 58 тысяч личных подсобных хозяйств, 313 СНТ и четыре сельскохозяйственных потребкооператива. К концу 2022 года численность занятых в сельском хозяйстве составила 1468 человек, средняя зарплата – 51700 рублей. По многим направлениям – животноводству, производству рапса, зерна, картофеля, овощей – Гатчинский район занимает третье место в области.

Начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Гатчинского района Елена Ильясова рассказала о результатах 2022 года и о перспективах на год текущий. Главные задачи – сохранить и приумножить. И важность этой работы велика, потому что агропромышленный комплекс – это основа обеспечения населения продовольствием.

Ягода малина

Как заметила Елена Владиславовна, без государственной помощи достичь высоких показателей было бы невозможно. В 2022 году гатчинские сельхозтоваропроизводители воспользовались поддержкой государства на сумму свыше 612 млн рублей. В области растениеводства эта сумма составила 125,8 млн рублей, в животноводстве – 240 млн рублей. На поддержку малых форм хозяйствования было получено 32,1 млн рублей.

Ежегодно гатчинские сельхозтоваропроизводители в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» участвуют в конкурсах на получение грантов. В 2022 году гатчинские крестьянско-фермерские хозяйства получили поддержку от государства на сумму свыше 30 млн рублей.

- Комиссия отобрала пять проектов, – рассказывает Елена Владиславовна, – и в 2022 году грант на развитие получила Акваферма Антона Алексеева в Тяглино – 15 млн рублей. Предприниматель планирует организовать подращивание малька осетровых на новом модуле объемом от 30 тонн в год. Грант «Ленинградский фермер» получила органическая ферма «Веси» (органические продукты питания, выращенные без применения химических препаратов и стимуляторов роста) – 5 млн рублей, другой фермер выиграл три миллиона – на создание предприятия по выращиванию смородины в Тайцах. ИП Соколова получила 3 млн рублей на выращивание малины. В ближайшей перспективе предприниматель планирует вовлечь в оборот 134 га земельных угодий, в планах – закладка яблоневого сада.

В 2022 году в Гатчинском районе увеличилось количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Появился новый кооператив рыбоводов и «Семейная ферма» под руководством КФХ Пухлякова. Всего в Гатчинском районе работают четыре сельскохозяйственных потребкооператива, и это, по словам Елены Ильясовой, хорошие показатели.

Субсидии против санкций

Гатчинский район занимает лидирующие позиции по субсидиям на закупку кормов. В 2022 году 110 хозяйств – 94 личных подсобных и 16 крестьянских фермерских – получили субсидию в общей сложности на сумму 16 млн рублей.

На территории района до 2025 года действует программа муниципальной поддержки сельского хозяйства, ежегодно предусматриваются средства в бюджете. В 2022 году на сохранение и увеличение посевных площадей овощей открытого грунта и картофеля было заложено 7 млн рублей. Воспользовались данным видом поддержки восемь участников: три крупных хозяйства и пять крестьянско-фермерских.

В рамках санкционного давления была разработана новая субсидия: возмещение затрат на дизтопливо при проведении весенних полевых работ.

Основной задачей агропромышленного комплекса в текущем году Елена Ильясова назвала сохранение показателей 2022 года и, по возможности, увеличение производства зерна, картофеля и овощей. А также вовлечение в оборот сельхозземель, сохранение поголовья и рост производства молока.

«Северная креветка» и «розовый чародей»

Заменить импортную продукцию сложно. Но можно. Аграрии Гатчинского района на месте не стоят, и многочисленные пакеты санкций оказались хорошим стимулом для развития сельского хозяйства. Так, например, НИИСХ «Белогорка» занимается селекцией картофеля. Основные задачи – выведение урожайных, устойчивых к болезням, вредителям и климатическим изменениям сортов. В 2022 году были предложены новые сорта «сердолик» и «экстра», в 2023 году на импортозамещение пойдет новинка – «розовый чародей».

В Большеколпанском поселении планируется строительства завода и центра по продаже и сервисному сопровождению белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники «Амкодор». Это полмиллиарда инвестиций и не менее сотни рабочих мест.

В Верево на участке площадью 23 га предполагается строительство рыбоперерабатывающего комбината, а также создание аквафермы производительностью до 10 тысяч тонн рыбы в год. На предприятии будет создано более 900 рабочих мест. Рыбообрабатывающий комбинат № 1, известный как РОК-1, вложит 1,5 млрд рублей. Это инвестиции в первую очередь проекта, которую планируется запустить в конце 2023 года.

На территории Таицкого поселения в 2023 году запланировано строительство завода по производству твердых, полутвердых и мягких сыров. ООО «Агро-Трейд» планирует построить завод по переработке 600 тонн сырого молока в месяц, с камерой созревания сыров в 300 тонн. Объем инвестиций в проект составит 152 млн рублей, появится 60 новых рабочих мест.

К концу 2023 года гатчинская «Галактика» построит новую линию розлива молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылку. Отечественная продукция будет разливаться в отечественную тару. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объем производства, а значительно его нарастить. Новая линия будет перерабатывать до 1,4 тысяч тонн сырого молока и производить до 2,5 млн бутылок продукции в месяц.

Участник группы компаний «Северная креветка» планирует расширять производство и переносит завод по производству креветки в Верево. Планируемый объем производства – более трех тысяч тонн креветки в год. Объем инвестиций – миллиард рублей, на производстве будет создано сто рабочих мест. Кроме того, планируется открытие рыбного магазина, где будет представлена не только продукция самой компании, но и всех производителей рыбных продуктов Ленинградской области.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги ФИрсовой