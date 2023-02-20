Профессионализм врачей и материнская любовь творят чудеса!

Из реанимации новорожденных в обычную палату маленького Тимофея перевели всего три недели назад. Наталья Алексеевна без слез не может говорить о том, что пережил за эту зиму ее сын: искусственная вентиляция легких, кислородная маска, канюли… Изо дня в день страх и надежда на то, что всё будет хорошо. Долгое время малыша даже нельзя было взять на руки и обнять: только сидеть рядом с его кювезом в реанимации, разговаривать, слушать дыхание.

Как рассказали в Перинатальном центре Гатчины, Сейчас Тимофей весит уже 3840 граммов, хорошо кушает и развивается. Его выписали домой, где его давно ждут папа, 16-летний брат, бабушки и дедушки. А рассказать историю о выхаживании своего сына учитель начальных классов с более чем 20-летним стажем согласилась для того, чтобы каждая будущая мамочка знала, что историй с хорошим концом гораздо больше. Ведь профессионализм врачей и материнская любовь и поддержка творят чудеса!

Фото и информация предоставлены Перинатальным центром