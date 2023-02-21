«Детский мир» Гатчины – 50 лет истории

На первой полосе газеты «Гатчинская правда» 24 февраля 1973 года под заголовком «Добро пожаловать в «Детский мир»!» было опубликовано сообщение об открытии одного из крупнейших специализированных магазинов города.

- Вот уже несколько дней его витрины привлекают внимание прохожих сказочными домиками, забавными зверюшками. К открытию магазина собралось большое количество покупателей. Наступает торжественный момент. В 14 часов 30 минут директор Гатчинторга Б.В. Степанов перерезает красную ленточку, приглашает покупателей войти в магазин. Взрослые и дети с большим интересом рассматривают выставленные товары: головные уборы, обувь, готовые платья, пальто, трикотаж, белье, игрушки – все для детей. За первые полдня работы продано товаров на 5 тысяч рублей.

«Детский мир» работал ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов. Спрос на товары для детей был огромным. Через неделю, 3 марта, в рубрике «Фоторепортаж недели» были опубликованы снимки Аркадия Каца и статья «Это для вас, ребята».

- В этот день по обыкновению тихая улица Урицкого была очень оживленной. У светлого, двухэтажного с большими стеклянными витринами здания рядами выстроился необычный транспорт – детские коляски и санки. Впрочем, ничего удивительного – открылся первый в нашем городе специализированный магазин для самых маленьких жителей Гатчины – «Детский мир». В просторных – от одной стены до другой – залах, очень светлых и нарядных, самые разнообразные товары.

И вот первые покупатели заполнили торговые залы. И никто не знал, что работники магазина подготовили сюрприз для первого покупателя. Поэтому когда ученик второго класса Веревской школы Саша Матвеев стал расплачиваться в кассе за купленную игрушку, ему торжественно вручили еще одну игрушку, бесплатно. Это была заводная птичка.

И еще в одном «Детский мир» был первым в Гатчине: он с первого дня начал работать по методу самообслуживания. Об этом также писала «Гатчинская правда».

- У входа в зал на втором этаже – световое табло: «Товарищи покупатели! Наш магазин работает по методу самообслуживания».

- Да, наш магазин первый в городе перешел на передовой метод торговли, - говорит директор магазина Инна Константиновна Гунина. – Покупателю очень удобно. Он может посмотреть вещь со всех сторон, если надо – примерить ее в красиво оформленных примерочных. Если что-нибудь не ясно – всегда на помощь придет продавец-консультант.

Елена Юрьевна Фараонова (Федорова) пришла в «Детский мир» ученицей продавца, когда магазин уже работал. Школа-магазин, затем торговый институт дали многое для карьерного роста, но, как вспоминает Елена Юрьевна, именно годы работы в «Детском мире» стали ее большой профессиональной школой.

- Здесь меня научили работать, разговаривать с людьми, видеть людей. В коллективе шла большая воспитательная работа. Я начинала в отделе верхней одежды на втором этаже – там продавались детские курточки, пальтишки, шапочки. На первом этаже были игрушки и обувь. С большой теплотой и благодарностью вспоминаю директора магазина Инну Константиновну Гунину. Она была очень деятельным и активным руководителем: организовывала различные соревнования, конкурсы продавцов, а мы очень активно во всем участвовали. Ее большим помощником по общественной работе была Мария Прокофьевна. Она все видела, все знала, к ней можно было обратиться за советом. Мария Прокофьевна вела летопись истории «Детского мира» - очень красивым почерком оформляла альбом, в котором отражала профессиональные успехи коллектива, показатели роста в цифрах, дополняя их вырезками из газет и фотографиями коллектива. «Детский мир» всегда был в передовиках. Коллектив был большой, женский – около 45 человек. Много было молодежи. Конечно же, все - комсомольцы. Очень грамотные были заведующие секциями – настоящие профессионалы, честные, принципиальные, порядочные.

Советский «Детский мир» отработал 20 лет. И все эти годы был очень посещаем. Как вспоминает Елена Юрьевна, в те времена даже за детскими колготками стояли очереди. Покупателей было очень много, и даже молодые продавцы уставали. Школа была совсем другая: продавцу нельзя было сидеть на стуле. Все восемь часов он был на ногах: носил товар, выкладывал товар, консультировал, объяснял, общался с маленькими покупателями.

Прошло полвека с открытия магазина. Сейчас в бывшем «Детском мире» многопрофильный комплекс, где соседствуют магазины, сфера услуг, «Дом художника» и музейное пространство «Капсула времени», наполненное предметами советского быта. О том, как начиналась новая жизнь, вспоминает собственник здания Сергей Павлов.

- «Рекорд-сервис» взял в аренду «Детский мир» в конце 1990-х годов. До этого три года магазин стоял запущенный – без света, без тепла, без воды. Когда зашел сюда в первый раз, здесь было так сыро, холодно и смрадно, что я ужаснулся. Окон нет, проемы забиты, чем попало. Но, как говорится, глаза боятся – а руки делают. Купил пять тонн стекла. Заново сделали канализацию - ее фактически не было, отремонтировали крышу – все текло. Трубы покупали тоннами, провода километрами, краску бочками, замки десятками. Я поднимал здание, как из руин. Нужно отдать должное главе города Гатчины Станиславу Семеновичу Богданову и его заместителю Владимиру Георгиевичу Щербачеву - они отнеслись с пониманием и, благодаря поддержке депутатов, в первый год – а это кризисный 1998 год – нас освободили от арендной платы. Тогда это стало большим подспорьем.

Благодаря Сергею Павлову, коллекционеру и создателю народного музея «Капсула времени», история «Детского мира» продолжает жить в стенах здания.

- Гатчинцы по-прежнему называют здание «Детским миром». Наверное, потому что здесь сохранился его дух. Вещи, которые были его историей, мы сберегли и теперь представляем в музее «Капсула времени». Что сохранилось из «Детского мира»? Шесть настенных панно по мотивам русских народных сказок. Один из посетителей музея уверенно заявил, что картины писал художник Валерий Болтунов. В одном из помещений мы нашли противогазы – это тоже история. В музее хранятся этикетки товаров, вывески, оставшиеся со времен Гатчинторга, «березовые» пенечки-стульчики. Они были задуманы как стилизованный пьедестал. Ребенок поднимался на него, чтобы родителям, не наклоняясь, удобнее было примерить малышу туфли и ботиночки. Сейчас люди приходят к нам и с большим удовольствием вспоминают, как они примеряли обувь на этих стульчиках. Мы также сохранили рукописный памятный альбом с ключом, врученным на открытии «Детского мира», в экспозиции музея представлены игрушки, купленные в «Детском мире» – это дар гатчинцев. В современном мире все стремительно меняется. И только в музее можно заглянуть в недалекое прошлое. Причем, у нас – бесплатно.

Елена Ивановна Куга торгует товарами для детей в этом здании с 1995 года. Памятуя, что здесь был «Детский мир», Сергей Павлов предложил ей продолжить работу. И хотя вокруг все изменилось, детские товары остаются неизменно.

- Я по профессии экономист-бухгалтер. Двадцать лет отработала в бухгалтерии. И мне нравилась моя работа. Но когда стала заниматься детскими товарами, мне это так понравилось, что я по-другому стала смотреть на жизнь. Мне интересно разбирать товар, работать с поставщиками, с покупателями. У меня дети, внуки – я постоянно с ними на одной волне. Когда начинала работать, игрушки, конечно, были другие, много китайских товаров. Популярны были управляемые машинки. А сейчас я полностью перешла на российское или белорусское. Товары яркие, безопасные, качественные. Посмотрите, какие замечательные наборы для кукольного театра! Все по нашим добрым сказкам.

История «Детского мира» продолжается.

Татьяна Можаева

Фото из архива Музея города Гатчины