Родина — и защищать, и любоваться!

Открытие выставки «Есть такая профессия - Родину защищать!» состоялось 9 февраля в Доме художника в Гатчине.

- Эта выставка посвящена нашему Отечеству, - отметил на открытии руководитель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский. - Она тематическая, на ней можно познакомиться с историей нашей страны и с теми людьми, которые ее защищают.

В основе концепции выставки — сочетание картин военной тематики и работ, воспевающих красоту нашей Родины, которая также нуждается в нашей защите. Военные будни, боевая техника, сцены из военной жизни, ветераны, люди, чья служба связана с защитой нашей страны, перемежаются спокойными, умиротворяющими родными пейзажами, цветочными натюрмортами и запечатлёнными в красках размышлениями о жизни, смерти, одиночестве и любви.

На выставке представлены работы Геннадия Садомовского, Вячеслава Данилова, Сергея Бекиша, Надежды Качуровской, Натальи Косьянковской, Владимира Филатова, Анастасии Швецовой и других гатчинских художников. Часть экспозиции заняли картины Юрия Чудновского. В прошлом военный летчик, он знает небо и воздушную технику как свои пять пальцев, и это придает его работам особую проникновенность и достоверность.

На вернисаже побывала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она искренне поздравила художников с открытием выставки.

- Это событие, с одной стороны, очень камерное, - отметила Людмила Николаевна. - А с другой, оно как никогда важное и актуальное. Я уже второй раз в этом зале, и меня очень радует атмосфера, которая здесь сложилась. Восхищает творческий порыв людей, которые выставляют здесь свои удивительные и такие разные работы. Сегодняшняя выставка абсолютно особенная. Здесь каждый художник через свое видение и восприятие истории и связанных с ней событий, начиная от русских витязей и до сегодняшних реалий, доносит до нас значимость профессии — защитника Родины... Также хочу выразить слова благодарности депутату городского совета Гатчины Сергею Павлову за решение предоставить это помещение нашим художникам. Здесь могут встречаться члены Товарищества художников и все, кто любит искусство. Это создает еще одну точку притяжения в нашем городе, которая решает очень многие задачи.

Как считает Сергей Павлов, новая выставка достойна того, чтобы ее посещали не только взрослые, но и дети, ведь каждая работа на ней — наглядный пример того, как можно любить свою родину, не боясь выражать свои чувства.

Как рассказала Людмила Нещадим, принято решение к Дню защитника Отечества выставить эту экспозицию в кинотеатре «Победа», где планируется большое праздничное мероприятие.

А в Доме художника уже 24 февраля в 15 часов откроется новая выставка квилт-студии «Гатчина» – «Лоскутный путь».

Вход свободный. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, д. 25 (открыто с четверга по воскресенье с 14 до 19 часов).

Юлия Лысанюк