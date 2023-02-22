Разговор по душам

Открыл встречу учитель истории Дмитрий Максимов. Он рассказал ребятам о многолетней патриотической работе моряков - членов Гатчинского Морского собрания. В актовом зале школы перед старшеклассниками и учителями выступили три представителя этой уважаемой организации - контра-адмирал флота Иван Семенов, заместитель председателя Морского собрания Юрий Назаров и капитан первого ранга Анатолий Тарасов. Еще один гость чувствовал себя совершенно родным человеком в стенах школы №9, потому что был одним из первых ее выпускников – это полковник в отставке, заслуженный военный летчик России, заместитель директора Гатчинского музея истории военной авиации Николай Калинин.

Простыми словами участники встречи рассказывали о больших событиях в истории страны, свидетелями которой довелось стать, о забавных и трагических случаях из своей биографии, о годах учебы и службы, о друзьях и вызовах времени, преодолевая которые с честью и достоинством становишься сильнее.

Контр-адмирал флота, первый руководитель Гатчинского Морского собрания Иван Александрович Семенов родился в деревне Химози Гатчинского района, с серебряной медалью железнодорожную школу №36 и выбрал для себя профессию военного моряка. Иван Александрович прошел нелегкий путь от курсанта до контр-адмирала флота. За годы службы накопил богатый опыт и стал одним из ведущих специалистов ВМФ в области кораблевождения и навигационного обеспечения боевой деятельности подводных лодок, разнородных сил флота. Его близкие говорят, что он - человек необычайного мужества, высокий профессионал, обладает огромным чувством долга.

- Мы, послевоенные мальчишки, из поколения Победителей. И именно так себя ощущали. Мы были уверены, что наша страна – лучшая и самая сильная, что мы все можем, если захотим. И так шли по жизни. С детства какие бы трудности ни вставали на пути, преодолевали их сами, помогали друзьям, учились, работали и шли к цели. Хотел стать лучшим в профессии – стал. Хотел объехать страну, побывать на разных морях - и объехал, и побывал, - вспоминает Иван Александрович.

Освоение новых вершин в профессии шло вместе с развитием военной промышленности страны. После окончания штурманского факультета ВВМУ им. Фрунзе Иван Александрович был направлен на военно-морскую базу «Полярный» командиром рулевой группы дизельной подводной лодки. С началом строительства атомного подводного флота попал в Северодвинск. Ходил в море на разных кораблях, с 1964 года - командиром БЧ-1 (штурманская боевая часть) на «К-172», которая была приписана к Северному флоту, с 1974 года - командиром ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми) на «К-104». Одновременно окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, а затем Военно-морскую академию им. Гречко.

В самое трудное время для армии и флота – в 1991 году - Иван Александрович получил новое назначение: заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ. По роду службы ему довелось участвовать в переговорах по разделу Черноморского флота. Он возглавлял рабочую группу ВМФ на переговорах с Украиной, готовил документы для переговоров и участвовал в них в качестве экспертов. В результате большинство кораблей и инфраструктуры флота перешло под юрисдикцию России.

Ребята смогли задать гостям волнующие их вопросы. Конечно же, были цветы, подарки и общие фотографии на память.

Татьяна Можаева