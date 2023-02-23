Отец командиров

Капитан I ранга, член совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района, член Гатчинского Морского собрания Анатолий Иванович Тарасов, как и все «большие люди», удивительно скромный, но в вопросах важных – твердый и принципиальный. Анатолий Иванович награжден медалью им. Академика М.Ф. Решетнева и юбилейными наградами за выслугу лет.

Отец Анатолия Ивановича - Иван Петрович Тарасов – участник Великой Отечественной войны. В 1943 году, в 17 лет, призван в армию в Воронежской области. Служил семь лет в Львовской области, где тогда шло уничтожение бандитских формирований бандеровцев. Иван Петрович служил в войсках правительственной связи. Затем долгое время работал механиком на железной дороге. Мечта стать военным моряком у его сына, Толи Тарасова, появилась в школе.

- В четвертом классе к нам с флота пришел такой видный парень, что глядя на него, я понял, что тоже хочу быть моряком. Стал готовить себя: тренировался, читал. В 1975 году окончил школу. Из нашего класса в Астраханскую мореходную школу решили поступать девять человек. Не все были, так сказать, отличниками, но из девяти человек шесть поступили. Выпускались три моториста и три матроса. Осенью всех призвали на службу. Я попал в Севастополь, в учебный отряд имени Октябрьского, затем на БПК «Решительный» и подал документы в Севастопольское военно-морское инженерное училище подводников. Окончил его в 1982 году, попал на Камчатку в 45-ю дивизию. И до 1985 года служил на Камчатке, - рассказывает Анатолий Иванович.

А дальше жизнь сделала крутой поворот. Еще во время учебы, 8 марта 1981 года, у него родилась дочь. Когда семья переехала на Камчатку, 31 декабря родилась двойня – два пацана. А через полтора года - еще один сын. Время было трудное, с детскими садами очень тяжело. Отцу четверых детей нужно было принимать решение, как жить дальше.

- Командование пошло навстречу: мне предложили службу на берегу. Так я мог помогать жене, - вспоминает Анатолий Иванович. - На Камчатке на берегу практически все места были заняты, предложили на выбор: управление флота во Владивостоке, учебный отряд в Хабаровске или помощником начальника военно-морского отдела по морским делам в Красноярске. Я поехал в Красноярск и прослужил там 22 года. Сначала в должности помощника начальника отдела по морским делам, потом старшим помощником начальника первого отдела, заместителем начальника первого отдела (раньше начальник первого отдела – это первый зам крайвоенкома по мобилизации). С 1994 по 1999 год работал военным комиссаром Сухобузимского района, избирался депутатом. Когда получил третью звезду на погоны, переехал в город Железногорск Красноярского края. Сейчас там выпускаются знаменитые спутники Глонасс. В Железногорске с 1999 по 2007 год служил военным комиссаром, а с 2008 года по 2012-й – начальником юридического отдела ИФНС России по г. Железногорску. Переехав в Гатчину, работал в институте ГИЭФПТ.

Сыновья Анатолия Ивановича поступили в Новосибирское общевойсковое командное училище. Не морское, как мечталось папе, но рядом с домом. В те годы ехать учиться в Петербург было очень накладно. Двойняшки учились пять лет, а младший сын, поступив на год позже, учился уже четыре года, поэтому выпустились все вместе и одновременно получили распределение.

Сейчас сыновья имеют выслугу по 20 лет. Служат от Калининграда до Благовещенска - география очень большая. И каждые два года – ротация.

- В нашей семье служат и женщины. Сноха имеет звание прапорщика. Вторая сноха и дочь окончили военную кафедру, работают психологами в частях российской армии. Сегодня в моей семье – два подполковника, один майор, один капитан, один прапорщик и два лейтенанта. Причем, двое окончили академию. Мне это очень приятно. У моих детей нет сомнений в правильности выбранного пути. Все служат и выполняют те задачи, которые ставит наш президент, - говорит Анатолий Иванович.

Сейчас у Анатолия Ивановича подрастают внуки. Один уже в 11 классе, состоит в организации Юнармия и вместе с родителями выбирает военное училище.

- Есть желание - пусть пробует поступать. Я думаю, у него все сложится, - уверен Анатолий Иванович.

На фотографиях его семейного альбома десятки родных: за одним столом, на праздниках, в культпоходах и на торжественных мероприятиях. Все вместе - от мала до велика. Присяга, новая форма, новое звание, супруга, дети, внуки, сестра, племянники…

Не у всех отцов-командиров командирами становятся собственные дети. В чем секрет Анатолия Ивановича: как сформировать в детях такой четкий и однозначный выбор профессии?

- Я детям говорю: прежде всего, служба, а потом все остальное. И это стало их внутренним убеждением, - размышляет Анатолий Иванович. - У каждого человека есть права и обязанности. Мы – люди государственные, и должны решать все проблемы на пользу государства. Когда у меня родился четвертый, я службой был доволен. На лодку рвался, на лодке служил. Причем, в одной дивизии с адмиралом Комарицыным. Государство мне помогло поднять детей – и я должен сделать все, что зависит от меня. Я не настаивал, чтобы мои дети служили. Но двойняшки решили сразу. И все стали военными. В детстве я их много возил по частям. Они бывали на слаживании, на ознакомлении, на обучении, на стрельбах. Как-то раз приехали зимой. Мороз под 35 градусов. Вытащили артиллерийский тягач, сели в кузов, приехали на стрельбище. А там… Романтика! Им нравилось. Буржуйка горит. Каша перловая варится. И мои ее с удовольствием наяривают. Командир говорит: «Раз кашу любят, значит, будут военными!»

Из видов спорта Анатолий Иванович предпочитает подвижные и командные – баскетбол, волейбол, футбол. А как еще отдыхают Тарасовы?

- Честно говоря, в зарубежные туры меня не тянет. Мы живем здесь - и здесь отдыхаем. А какое это удовольствие - вышел в огород, развел огонь в мангале. Такой отдых лучше, чем в чужих странах. Дети приезжают к нам два раза в год. Зимой и летом на каникулы. У нас собирается 17-19 человек. Весь дом ходит ходуном. Шумно, весело. И это очень приятно! – признается Анатолий Иванович.

Накануне Дня защитника Отечества Анатолий Иванович тепло поздравил с праздником всех российских военнослужащих, ветеранов и тех, кто продолжает служить Родине:

- От всей души хочу поздравить ребят, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Они не сидят за столом и не пьют чай, а выполняют ту задачу, к которой себя готовили – это, прежде всего, защита нашего Отечества. Бойцы и наши защитники! Сейчас именно в ваших сильных руках судьба нашей страны и всего народа. Мы гордимся вашими героическими подвигами. Будьте и дальше сильными и мужественными! Удачи вам, исполнения всех желаний, большого личного счастья и огромной любви от тех, кто вас ждет, в вас верит и очень ценит.

Татьяна Можаева