Войскам спецсвязи – 80 лет

…Созданные в суровый и переломный для Великой Отечественной войны 1943 год, войска правительственной связи специального назначения прошли славный боевой путь. Последние десятилетия стали для войск серьезным испытанием, они с высокой ответственностью действовали во многих «горячих точках». Кроме традиционных, появились новые задачи: обеспечение связи при ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности Родины в рамках специальной военной операции.

В современных условиях цифровой трансформации всех отраслей и сфер жизни общества информационная безопасность имеет для страны стратегическое значение. Сегодня эта служба является одной из ключевых структур в системе органов государственной безопасности.

Коллектив войсковой части 28677 свято хранит и приумножает традиции, заложенные старшими поколениями. Военнослужащие «Красных казарм» достойно выполняют задачи по защите сведений, составляющих государственную тайну, противодействуя техническим разведкам и кибератакам, обеспечивают бесперебойное функционирование и совершенствование системы связи для нужд органов государственной власти.

15 февраля депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Александр Русских поздравили военнослужащих войсковой части 28677 с 80-летием войск спецсвязи. Парламентарии вручили Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области начальнику Центра связи специального назначения Федеральной службы охраны РФ, командиру войсковой части 28677 гвардии полковнику Геннадию Хоменкову. Ряд отличившихся военнослужащих получили благодарственные письма от Законодательного собрания Ленинградской области. Среди них гвардии полковник Андрей Филимонов, гвардии майоры Александр Башарин, Алексей Моторин и Андрей Портнов, гвардии капитаны Андрей Митрошин и Павел Киселев, гвардии старшие прапорщики Евгений Егоров, Алексей Иванов, Дмитрий Коломиец, Алексей Садиков, гвардии прапорщики Антон Авдюшкин, Дмитрий Салтынский, Денис Светлов, Артем Солдатченков, Сергей Федоров.

Екатерина Дзюба