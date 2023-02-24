Когда построят новые школы в Гатчине

Уже несколько лет идут разговоры о строительстве новых школ в Гатчине – с тем, чтобы разгрузить действующие школы от второй смены.

- В прошлом году мы начали строительство школы на Аэродроме на 1175 мест. Объект хоть и повторного применения, но будет иметь свою прелесть в дизайне. Коллеги из областной архитектуры поработали над цветовой гаммой, фасадами, благоустройством. Школа – объект строительства этого года и следующего, - напомнила Лариса Абаренко.

Наконец, «выкрутились» из узла проблем по строительству школы у бассейна на ул. Крупской.

- Проект школы на такое же количество мест, как и школа на Аэродроме, долго не мог пройти экспертизу, потому что были ограничения, - пояснил председатель комитета строительства и градостроительного развития Дмитрий Коновалов. - Часть участка, определенного под школу, принадлежала Дому физкультуры ПИЯФ. Передача имущества ПИЯФ, включая земельные участки, заняла продолжительное время. Сейчас участок под школу сформирован, вопрос снят. Второе – этот участок в охранной зоне объекта культурного наследия «Парк «Зверинец», где действуют защитные зоны, при которых строительство невозможно. На сегодняшнее время, учитывая существующую застройку по ул. Крупской, защитная зона сокращена комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти. То есть все причины, по которым мы не могли пройти экспертизу, устранены. Поэтому сейчас мы дорабатываем документы и подаем их на прохождение экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы сможем подать документы на участие в программе развития образования Ленинградской области для финансирования строительства этого объекта.

В 2022 году закончен ремонт фасада детского сада №40 в микрорайоне Аэродром. История с внешним видом детского сада – тоже давняя.

- Работа по обустройству вентилируемого фасада выполнена, детский сад работает. Зимняя эксплуатация показывает, что все сделано хорошо, - заверил директор Управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев.

Планы по объектам образования на текущий год определены. Лариса Абаренко обозначила три первоочередных объекта. Готовится техническое обоснование для включения в программу реконструкции и реновации гатчинских школ №3 и №8 и школы в Верево. К двум гатчинским школам будут сделаны пристройки, что позволит увеличить их наполняемость.

Согласно контракту в ноябре 2023 года должны быть завершены масштабные работы в Гатчинской школе №4.

- Темпы работ на этом объекте хорошие, качество тоже. Все работы ведутся под нашим контролем. Все говорит о том, что в нормативные сроки объект будет сдан. Сейчас активно занимаемся вопросом реализации дизайн-проекта, чтобы и коридоры, и актовый зал выглядели достойно, - сказал Игорь Ермолаев.

Мемориальные доски, которые на время ремонта были сняты с фасада старейшей школы, то, вряд ли повесят обратно. Скорее всего, для них будет найдено другое место, вопрос пока обсуждается.

- У нас будет создано пространство, где бы это выглядело красиво и достойно, - заверила Лариса Абаренко.

Напомним, что стройблок правительства Ленобласти также ведет переговоры с компанией-застройщиком ЛСТ о досрочном завершении строительства еще одной школы в Гатчине – на 825 мест рядом с ЖК «IQ Гатчина». Планируемый срок сдачи – IV квартал 2023 года.

Татьяна Можаева

Фото ЛСТ