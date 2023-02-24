Т-34 – в музее им. Зиновия Колобанова

О новых экспонатах и пополнении коллекции сотрудники музея «Битва за Ленинград» рассказали на пресс-конференции в Санкт-Петербургском отделении ТАСС. Заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, присоединившись к конференции по видеосвязи, рассказал о совместных проектах музея и правительства региона.

Владимир Цой подчеркнул важность развития музейной сферы в регионе, причем не только государственных музеев, но и частных, каковым и является музей им. З.Г. Колобанова. Губернатор Александр Дрозденко после его посещения отметил профессионально выстроенную экспозицию: «Нигде так не удавалось погрузиться в эпоху боевых машин периода Второй мировой войны, как в музее «Битва за Ленинград».

- Музей является партнером правительства Ленинградской области: и с точки зрения развития истории, и с точки зрения совместных мероприятий. Как раз в рамках 80-летия прорыва блокады музей представил отреставрированный Т-34. Мы стараемся поддерживать частный музей не только морально, но и финансово – через гранты и НКО, – заметил председатель комитета по сохранению культурного наследия. – Все частные музеи мы включаем в пресс-туры, приглашаем к участию в наших мероприятиях, связанных с развитием музейного дела.

Старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Татьяна Смирнова рассказала об истории танка Т-34: о том, как его нашли и восстанавливали:

- Вся техника в нашем музее найдена на полях сражений, поднята со дна Невы или Ладожского озера и восстановлена до ходового состояния. Проект восстановления танка Т-34 с дополнительной экранировкой особенный, потому что таких машин сохранилось всего две: одна в музее в Свердловской области, другая – у нас, в Ленинградской.

Дополнительная экранировка устанавливалась на танк для защиты, но она не показала высокой эффективности, поэтому таких машин в принципе было выпущено не так много. Наш танк был создан в феврале 1942 года и дальше отправился под Ленинград: принимал участие в Синявинской операции и погиб на Синявинских высотах – скорее всего, в августе-сентябре 1942 года. Спустя много лет его нашли в ходе поисковых полевых экспедиций. Сначала башню – экранированную, потом стали восстанавливать машину, подбирая элементы, также найденные на полях сражений. Танк, восстановленный при поддержке фонда президентских грантов, войдет в основную музейную экспозицию.

Татьяна Смирнова рассказала о юношеском экипаже легендарного танка:

- В ходе нашего проекта мы решили заняться не только восстановлением машины, но и вовлечением в этот процесс молодежи и организовали конкурс эссе «Битва за Ленинград». Победители конкурса впоследствии стали первыми членами экипажа танка 18 января – в годовщину прорыва блокады. Для ребят важно прикоснуться к истории, мы получили огромное количество прекрасных работ: это и стихи, и проза, и семейные истории.

Татьяна Александровна поделилась планами по поводу новой – камерной экспозиции «Судьбы, горящие в вечном огне», которая готовится к открытию в конце февраля. Это будет экспозиция вещей, найденных на полях сражений. Кроме того, музей «Битва за Ленинград» выиграл грант на создание еще одной экспозиции – авиационной. В ней будут представлены несколько самолетов с непростой судьбой: Ил-2, Як-7б, Миг-3. Они тоже погибли в битве за Ленинград. По плану авиационная экспозиция откроется в сентябре.

Еще одно направление музейной работы – поисковое. Как рассказала Татьяна Смирнова, на базе музея работает штаб поисковой экспедиции и Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа. В ходе сотрудничества музей выиграл грант на проведение экспедиции в Новгородскую область – Мясной бор, место гибели 2-й советской ударной армии.

Татьяна Смирнова выразила благодарность правительству Ленинградской области за неизменную поддержку и сотрудничество: частный музей чувствует себя частью единого музейного пространства.

Руководитель отдела мультимедийных и виртуальных экспозиций музея «Битва за Ленинград» Олег Титберия поделился опытом внедрения технологических решений:

- Наша постоянная экспозиция «Битва за Ленинград» была открыта в конце 2019 года. На тот момент мы думали не только о том, как расположить экспонаты, но и о том, как создать аудиовизуальное сопровождение. Решили с помощью света, тени, звуковых эффектов воссоздать атмосферу блокадного Ленинграда, когда вокруг взрываются бомбы, воют сирены, слышен гул самолетов. Мы запустили этот эффект и стали наблюдать за реакцией посетителей. Люди уходили под впечатлением – мы попали в точку.

Специалист пресс-службы музея Александр Николаенко рассказал, как создавался документальный фильм об уникальной технике военных времен и о реставрации экранированного Т-34. Идея снимать документальное кино пришла благодаря тому, что в распоряжении музея есть уникальная техника, о судьбе которой можно и нужно рассказывать людям именно в формате фильма.

…Отвечая на вопросы журналистов, сотрудники музея отметили, что продолжают добиваться присвоения Зиновию Колобанову звания Героя России и ведут подписную кампанию: каждый посетитель музея может оставить свою подпись под петицией. Владимир Цой рекомендовал всем, кто еще не был в музее им. З.Г. Колобанова, обязательно его посетить.

Екатерина Дзюба