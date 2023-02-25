Архив по истории авиации – в дар музею

Совсем недавно фонды музея пополнил личный архив ушедшего в конце прошлого года знаменитого историка авиации, жителя Санкт-Петербурга Владимира Васильевича Короля (1935 - 2022 гг.). Читатели газеты «Гатчинская правда» старшего поколения, наверное, помнят его, благодаря многочисленным очеркам о прошлом Гатчинского военного аэродрома и основоположниках отечественного воздухоплавания, которые публиковались в газете в 1970-90-е годы.

В.В. Король - выпускник Криворожского авиационного училища и Ленинградского государственного университета, многие годы работал авиамехаником и радиотехником. Он обладал столь глубокими знаниями, что его называли самым авторитетным историком «петербургской авиации». За долгие годы он собрал и систематизировал огромный архив фотографий и документов, печатных и рукописных изданий, был автором десятка книг, сотен статей, в том числе посвященных главной воздушной гавани Петербурга – аэропорту «Пулково». Его книга «Крылья Петербурга» переиздавалась трижды. В.В. Король принимал активное участие в создании музея истории аэропорта «Пулково», являлся научным консультантов музея Академии гражданской авиации. По его инициативе было учреждено Общество любителей воздухоплавания и авиации имени А.М. Кованько.

Он сделал много открытий, постоянно общался и переписывался с потомками первых авиаторов, знаменитыми летчиками, сотрудниками музеев и архивов, краеведами. Исследователь часто бывал в Гатчине на мероприятиях, посвященных авиационно-историческим темам, поддерживал товарищеские отношения с журналистом газеты «Гатчинская правда» В.И. Николаевым.

Вклад Владимира Васильевича Короля в изучение и популяризацию истории российской авиации огромен. Поэтому архивное наследие, переданное потомками после его смерти музею, имеет определённую ценность, заслуживает внимания и после систематизации будет храниться в научной библиотеке Гатчинского музея военной авиации.

Андрей Бурлаков