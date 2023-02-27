Звёзды «Романсиады» споют для жительниц Гатчины

Сегодня голоса лауреатов «Гатчинской Романсиады» можно услышать в постановках ведущих музыкальных театров нашей страны, среди которых Музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко» (Москва), Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии, театр «Мюзик-Холл», «Зазеркалье», двое лауреатов «Гатчинской Романсиады» сегодня являются стажёрами молодёжной программы Государственного Академического Большого театра России

В воскресенье, 5 марта, в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Дины Каминской русские романсы, популярные песни благодарной гатчинской публике представят народный артист России, солист Михайловского театра Николай Копылов, актер мюзиклов Георгий Новицкий, солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга Андрей Прысь, Павел Шнипов, звезда петербургского романса Светлана Мудрецова, лауреат «Гатчинской Романсиады-2022», представитель Казахстана Андрей Шагидевич.

Автор сценария и ведущий концерта - художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин. Начало концерта в 15.00. Билеты можно прибрести онлайн на сайте quicktickets.ru.