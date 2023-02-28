Гатчинские гимнастки покорили пьедестал
Гатчинские гимнастки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях, которые принимал Великий Новгород.
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Злата Осокина завоевала золото в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также серебро в многоборье, выступлении на брусьях, бревне по программе мастеров спорта.
Анастасия Дмитриева завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в многоборье. Алена Ветрова - бронзовый призер в опорном прыжке.
По программе кандидатов в мастера спорта Маргарита Захарова заняла 2 место в опорном прыжке, а также 3 место в вольных упражнениях и выступлении на брусьях.
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