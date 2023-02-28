Матч памяти Геннадия Ковалева

Геннадий Андреевич Ковалев – человек-легенда спортивной жизни Гатчины. Много лет он возглавлял важнейший социальный и спортивный объект города – Дом физкультуры ПИЯФ, сейчас это центр физкультуры «Волна».

Геннадий Андреевич Ковалев сделал очень многое для физического развития и спортивного совершенствования как сотрудников ПИЯФ, так и жителей Гатчины. На базе Дома физкультуры при непосредственном содействии Геннадия Андреевича в начале 1980-х годов открылась ДЮСШ № 2, а несколько лет спустя - частная спортивная школа «Киви». Сотни детей и взрослых ежедневно посещали этот спортивный комплекс.

Особое внимание Геннадий Андреевич уделял своему любимому виду спорта – баскетболу. Десятки соревнований по баскетболу среди детей и взрослых проводились ежегодно именно в Доме физкультуры ПИЯФ. А еще Геннадий Андреевич был инициатором создания баскетбольного клуба «Сангрия», который с честью выступал в чемпионате г. Санкт-Петербурга среди любителей и неоднократно занимал высокие места на пьедестале.

Геннадий Андреевич - человек, не знавший покоя и отдыха, даже свой отпуск он практически всегда проводил в стенах Дома физкультуры, который был его вторым домом.

Он ушел из жизни в ноябре прошлого года.

…В матче, посвященном его памяти, приняли участие те, кто играл в Доме физкультуры в эпоху Геннадия Андреевича Ковалева. Вспомнить его и поддержать игроков пришли друзья и коллеги. Матч начался с символического вбрасывания мяча Аркадием Алексеевичем Нестеровым.

Аркадий Нестеров, многолетний коллега Геннадия Ковалева:

- Очень хорошо помню, как мы создавали баскетбольную команду ГОРОНО. С этой идеей ко мне пришли учителя Гатчинской школы №9. Это был 1969 год. Я как молодой специалист только приехал в Гатчину. Мне пришлось все организовывать и проводить соревнования. Геннадий Андреевич тогда работал в Гатчинской школе №4 учителем физкультуры. Пригласили его и Александра Гулова. В самой первой команде также играли Валерий Прокопьев, Валерий Лунев, Александр Морозов. Нас все команды хотели обыграть, но у них ничего не получалось: мы были лидерами в то время.

Геннадий Андреевич не сразу стал директором спорткомплекса ПИЯФ. В 1976 году я пришел работать сюда главным инженером, тогда стройка еще шла. 30 декабря 1976 года госкомиссия принимала новое спортивное сооружение. После приемки директор Алексей Дмитриевич Малявин сказал, что ему нужен помощник, я предложил Ковалева, которого он уже знал. Геннадий Андреевич подумал и принял предложение. В апреле 1977 года он пришел на должность заместителя директора по учебно-спортивной работе и начал вникать в дела. В мае 1977 года бассейн начал работать, а примерно через два года Малявин ушел работать в институт, и Геннадий Андреевич возглавил спорткомплекс. Все последующие годы мы работали вместе.

Он был скромный мужчина. Глубоко порядочный. Люди к нему тянулись. Мы с Геннадием Андреевичем играли за сборную области. В спортзале ПИЯФ проводились областные и международные соревнования, а также первенство школ, и это было замечательно. Ведь школьные залы не предусмотрены для баскетбола, они маленькие.

Николай Пименов, зачинатель многих спортивных традиций, бывший председатель спорткомитета:

- Геннадий Андреевич был очень добродушным, общительным. Всегда был готов помочь в любом вопросе. Любил порядок и чистоту. Когда у нас началась перестройка, в Гатчину стало приезжать много делегаций, в том числе западных. Приезжали они в область, а отправляли к нам. Мы их достойно принимали с огромной помощью Геннадия Андреевича. Он был рад всем, хотел всем сделать хорошо. Эти теплые встречи запомнили, я думаю, и солидные делегации из Норвегии, Швеции, Германии, Финляндии. Много было сделано Геннадием Андреевичем. В нашем городе и в Ленобласти он оставил добрую память.

Он был заботливым человеком. Любил свою семью, дружно жил с женой, воспитал замечательных детей.

Мы уже сделали заявку в спорткомитет, чтобы баскетбольный турнир памяти Г.А. Ковалева стал традиционным.

Сергей Юркевич, президент спортивной Федерации баскетбола Гатчинского района:

- Я познакомился с Геннадием Андреевичем, когда учился в Гатчинском педколледже и проходил практику. Это было в конце 90-х годов. И именно Геннадий Андреевич привил мне любовь к баскетболу. Можно сказать, я пошел по его стопам. Сейчас возглавляю федерацию, провожу мужской чемпионат и уже 25 лет работаю тренером спортшколы.

Этот матч друзей мы посвящаем ему.

…Много добрых слов было сказано ветеранами спорта из команд, которые встречались с Геннадием Андреевичем на баскетбольной площадке, так сказать, «по другую сторону баррикад».

Виктор Васильев, фотограф:

- Геннадий Андреевич Ковалев – это масштабная личность. В своем деле одного уровня с нашим мэром Станиславом Семеновичем Богдановым. Баскетбольный бум в Гатчине во многом связан с созданием прекрасных условий для тренировок. И в первую очередь для школьников и молодежи.

Владимир Ильич Кравчук, тренер-преподаватель, многолетний секретарь соревнований:

- Благодаря Геннадию Андреевичу баскетбол в Гатчине поднялся на высокий уровень. Хочу отметить, что он всегда находил возможность предоставлять зал для тренировок детям бесплатно. Было время, когда для школьников всех возрастных групп, начиная с 5 класса, проводился турнир. Каждая школа выставляла по 5-6 команд. Соревнования были длительными. Зал отдавали школьникам два дня в неделю. И так на протяжении многих лет. Школьные соревнования проходили ярко. На игры приходил мэр города С.С. Богданов и директора школ. Из этих ребят выросли спортсмены, которые защищали честь города и области, играли на Первенствах Петербурга, выросли руководители, тренеры и спортивные организаторы, которые продолжают его дело.

Впервые встретил Геннадия Андреевича в Приоратском парке, где он проводил уроки физкультуры для учеников школы №4. Потом я много лет судил баскетбол. Человек он бескорыстный. Для народа, для детей – он был готов сделать всё! Многие в Гатчине его помнят и уважают. Даже люди не спортивные, когда вспоминают о нем, говорят: «Геннадий Андреевич – это был Человек!»

Спортсмены поддержали аплодисментами предложение присвоить спорткомплексу «Волна» имя Геннадия Ковалева.

По итогам турнира команда-победитель получила памятный переходящий кубок из рук брата Геннадия Андреевича - Юрия Андреевича Ковалева. Участники мероприятия поблагодарили всех, кто оказал личную помощь в создании этого оригинального кубка и мастеру, который его изготовил.

Всем участникам мероприятия вручены памятные подарки от спонсоров и Федерации баскетбола Гатчинского района.

Татьяна Можаева

Фото Виктора Васильева