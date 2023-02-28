Победили – волейболисты команды «Сиверская»

В соревнованиях приняли участие 16 команд. В групповой части турнира команды были разделены на четыре группы, играли по одной партии до 25 очков. Две сильнейшие команды из каждой группы далее играли «кресты» из трех партий до 15 очков.

В матче за третье место встретились команды из Больших Колпан (капитан Макс Готин) и ДЮСШ (капитан Тимофей Зелюченко). Сильнее оказались игроки ДЮСШ – они победили, заняв 3-е место в чемпионате. Лучший игрок команды - Дмитрий Михеев.

В финали на площадке сошлись команды «Сиверская» (капитан Георгий Лязев) и «Ижора» (капитан Анатолий Журишкин). Победу завоевала команда «Сиверская», лучший игрок команды - Евгений Ушаков. Команда «Ижора» заняла второе место в чемпионате. Лучший игрок команды - Алексей Бронзов.

Участники турнира благодарят Комитет по спорту и молодежной политике за помощь в проведении турнира, Гатчинский городской спортивно-досуговый центр - за всегда подготовленное спортсооружение и всех работников ФОК «Арена» - за отзывчивость.