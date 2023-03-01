Мемориал жертвам фашизма под Гатчиной: стройка начинается

В ходе рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса.

Пока здесь есть только рабочий подъезд к строительной площадке и штаб организации работ.

- Сейчас для нас главное - это сроки, потому что мемориал станет главной площадкой, где в 2024 году будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победы в Ленинградской битве. Организация работ требует ежедневной дорожной карты мероприятий и контроля. Это главная стройка года, будем бывать здесь часто, - отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что с инициативой создания мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В основе мемориала ― 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми ― семья, которую нацисты выгнали из дома. Это аллегория образа Родины-Матери, которая оказалась в очень тяжелом положении, но готова до последнего защищать своих детей. По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен Вечный Огонь.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области