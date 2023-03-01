Система образования к проведению итоговой аттестации готова

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала, что кардинальных изменений в проведении ГИА в этом году нет. Избежать этого финального испытания не удастся никому из выпускников – согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», освоение общеобразовательных программ основного и среднего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией независимо от формы получения образования (очной, семейной и т.д.). Результаты ГИА – это основной источник объективной и независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников.

ОГЭ в 9 классе

В этом году в муниципальной информационной системе зарегистрировано 1948 девятиклассников. Из них 176 человек будут сдавать экзамен в формате Государственного выпускного экзамена. Как и раньше, допуском к ГИА в 9 классе является успешное прохождение итогового собеседования, которое состоялось в школах 8 февраля. Дополнительные дни для собеседования – 15 марта и 15 мая.

Основной период ОГЭ начнется 24 мая с экзаменов по истории, физике и биологии и завершится 17 июня экзаменами по обществознанию, химии и биологии (второй день проведения). Резервные сроки – с 26 июня по 1 июля.

Для проведения ГИА 9-х классов в Гатчинском районе будет работать 22 пункта проведения экзамена. Все пункты оснащены средствами видеонаблюдения, металлоискателями, подавителями сигналов мобильной связи, станцией удаленного сканирования в штабе.

Для технологического оснащения пунктов проведения ОГЭ за предшествующие три года было выделено в общей сложности 11688 тысяч рублей. На лабораторное оборудование и реактивы для проведения практической части ОГЭ по физике и химии, обновление оборудования в 2023 году дополнительно выделено 2 млн 500 тысяч рублей.

Для проведения практической части ОГЭ в Гатчинском районе организуется один пункт для проведения экзамена по иностранным языкам, семь – для экзамена по химии, четыре – для физики, и 15 – для экзамена по информатике.

Для получения аттестата выпускникам 9-х классов необходимо сдать четыре экзамена: по русскому языку, математике и двум предметам по выбору из списка. В этом списке – литература, физика, химия, обществознание, история, биология, география, информатика, иностранный язык.

Как пройдёт ЕГЭ

На основной период ЕГЭ в Гатчинском районе зарегистрировано 782 человека, в том числе 704 выпускника текущего года, 76 выпускников прошлых лет и два студента колледжа.

Основной период ЕГЭ проводится для всех категорий участников с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период для выпускников текущего года, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период, организуется в сентябре 2023 года.

Для получения аттестата выпускникам 11-х классов необходимо сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и математике базового или профильного уровня.

В Гатчинском районе организовано пять пунктов проведения ЕГЭ: в школах г. Гатчины № 1, № 2, № 8, а также в Коммунарской школе № 1 и в Сиверской гимназии. Все пункты приема экзаменов оборудованы стационарными металлоискателями, блокираторами сигналов мобильной связи и высокоскоростными принтерами и сканерами.

С 2021 года информатика сдается в компьютерной форме. В Гатчинском районе подготовлено 78 рабочих мест в трех пунктах проведения ЕГЭ. С учетом роста количества выпускников, сдающих экзамен по информатике, в этом году оборудована дополнительная аудитория на 12 мест в Гатчинской школе № 1. Для отработки модели сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в марте будут проведены два региональных тренировочных мероприятия.

Кто не успел, тот опоздал

Все экзамены Государственной итоговой аттестации будут начинаться в 10 часов утра. Допуск участников в пункт проведения экзамена начнется с девяти. Для опоздавших время экзамена не продлевается и общий инструктаж не проводится.

На экзамен участник допускается при предъявлении паспорта. Во время экзамена на рабочем столе экзаменуемого может находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, паспорт, лекарства и питание (при необходимости), листы бумаги для черновиков, выданные в пункте проведения экзамена. Средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-, аудио- и видеоаппаратура, справочники и письменные заметки – запрещены. Фотографировать экзаменационные материалы или выносить их из аудиторий нельзя.

…Наталья Быстрых заверила жителей, что система образования Гатчинского района к проведению итоговой аттестации готова.

Екатерина Дзюба