В Гатчине открыли новый спорткомплекс «Олимпиец»

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководители Гатчинского района.

- Гатчинская ДЮСШ № 1 сегодня получает замечательный подарок – новый спортивный комплекс. Его уникальность в том, что он «заточен» на один вид спорта – спортивную гимнастику. В Гатчине самая сильная школа спортивной гимнастики, и, надеюсь, что с получением этого прекрасного здания достижений будет больше, тренеры будут работать с лучшим настроением, дети заниматься с полной отдачей. Желаю юным спортсменам больших побед – не только в спорте, но и в учебе, и в целом по жизни. А коллективу – в добрый путь! – поздравил новоселов Александр Дрозденко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что сегодняшний день стал значимым для Гатчины.

- Поздравляю все наше спортивное сообщество с долгожданным событием. Спортивная школа ждала 75 лет своего здания. И теперь мы точно знаем, что наши мечты сбываются! Здесь созданы замечательные условия для тренировочного процесса. Здесь можно принимать соревнования различного уровня. Я хочу пожелать нашим спортсменам только побед! – сказала Людмила Нещадим.