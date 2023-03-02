Местные льготы с 1 апреля отменяются
На очередном заседании Совета депутатов города Гатчины рассмотрено 11 вопросов. Самыми сложными для принятия были решения об отмене действующих в Гатчине местных льгот.
Как отметила Ольга Мясникова, администрация вынуждена вынести их на рассмотрение Совета депутатов, так как меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, адресную социальную поддержку граждан, относятся к основным полномочиям высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации – в нашем случае, правительства Ленинградской области.
- Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан при наличии возможности и достаточной наполняемости бюджета, - отметила Ольга Павловна. - На момент установления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан бюджет г. Гатчины не получал дотаций из бюджетов других систем. С 2015 года город Гатчина получает дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на сбалансированность бюджетов. А значит, не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Все меры социальной поддержки, предоставляемые на территории Ленинградской области, утверждены Социальным кодексом Ленинградской области и являются одинаковыми для всех жителей всех районов и поселений Ленинградской области.
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз « О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальный образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения и признании утратившими силу некоторых областных законов» с 1 июля 2018 прекращено осуществление администрациями муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения. Все полномочия в сфере социальной поддержки исполняются комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и подведомственными учреждениями.
В частности, на территории Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» осуществляет деятельность филиал Ленинградского областного учреждения «Центр социальной защиты населения», предметом деятельности которого является предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также участие в организации социального обслуживания и предоставлении социальных услуг.
Учитывая, что все меры социальной поддержки на территории МО «Город Гатчина» были установлены до разработки и вступления в силу Социального кодекса Ленинградской области и реорганизации органов социальной защиты населения, администрация Гатчинского района предложила внести соответствующие изменения в решения Совета депутатов г. Гатчины и отменить дополнительные меры социальной поддержки для жителей города с 1 апреля 2023 года.
Депутаты вынуждены были согласить с данным предложением. Как отметил глава города Виталий Филоненко, «мы не отменяли наши местные льготы насколько долго, насколько могли. Тянули до последнего. Но настал момент, когда Гатчина может потерять все дотации и субсидии из бюджета Ленинградской области, которые исчисляются миллионами рублей и позволяют производить масштабные работы в интересах всех жителей города Гатчины. Город могут вычеркнуть из федеральных и областных программ. Мы должны признать, что за последнее время в Ленинградской области принято много решений по социальной поддержке граждан, и сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнить с той, что была, по сути, на рубеже веков, когда принимались местные льготы, и социальная защита граждан была полномочием нашего уровня».
Как отметила Ольга Мясникова, практически все нынешние льготники имеют право на меры социальной поддержки из федерального и областного бюджетов. Что касается компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту, то у них есть возможность приобретать единый социальный проездной билет, стоимость которого составляет 433 рубля в месяц.