По факту возгораний на полигоне ТБО «Вырицкий» готовится предостережение администрации района

Как сообщает пресс-служба ведомства, компании предложено принять меры по соблюдению требований при обращении с отходами и недопущению возгораний отходов.

Также в правоохранительных органах запрошены результаты проверки ООО «Монита», проведенной осенью 2022 года с привлечением государственных инспекторов управления.

По имеющимся в ведомстве сведениям, до 2019 года арендатором земельного участка являлось ООО «Экомониторинг», которое по решению суда, вынесенному еще в декабре 2014 года, должно было разработать проект рекультивации полигона.

В 2019 году права и обязанности по договору аренды земельного участка перешли от ООО «Экомониторинг» к ООО «Монита».

После смены арендатора земельного участка действенных мер по понуждению ООО «Монита» к разработке проекта и проведению рекультивации свалки со стороны собственника земельного участка, которым является администрация Гатчинского района, не предпринималось.

В настоящий момент готовится предостережение в адрес администрации Гатчинского района о принятии мер по соблюдению требований природоохранного законодательства на территории полигона коммунальных отходов «Вырицкий», а также необходимости рекультивации не действующей свалки.

В дальнейшем Управление рассмотрит вопрос согласования внеплановой проверки ООО «Монита».

Напомним, что ранее в действиях арендатора участка выявлены нарушения требований при обращении с отходами. ООО «Монита» привлекалось к административной ответственности за нарушения требований природоохранного законодательства.

Как сообщает ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС», по состоянию на 8 утра сегодняшнего дня продолжаются работы по ликвидации открытого и глубинного горения на полигоне «Вырицкий», расположенного в Гатчинском районе между дер. Куровицы и пос. Вырицы. Задействованы силы и средства Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, входящей в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области. Наблюдается открытое горение на площади 500 кв. м, локальные очаги по всему склону. Общая площадь скрытого глубинного горения 3200 кв. м. По разборке завалов работают два экскаватора и четыре самосвала.

Фото ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»