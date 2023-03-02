В Гатчине открыта памятная доска Ушинскому

В мероприятии приняли участие председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Константин Дмитриевич Ушинский в 1854–1859 годах преподавал в Гатчине в Сиротском институте. Здесь им были написаны труды «О пользе педагогической литературы», «Три элемента школы», «О народности в общественном воспитании» и другие. В Гатчине его имя носят педагогический колледж и гимназия.

В день рождения выдающегося педагога в педагогическом колледже проходят XXIII педагогические чтения имени К.Д. Ушинского «Наследие педагогической мысли К.Д. Ушинского и современность». Это региональная научно-практическая конференция с международным участием.

В 2023 году - в Год педагога и наставника – в Гатчине будет установлен памятник учителю, прообразом которому послужил также Константин Дмитриевич Ушинский.

Татьяна Можаева