Обливайся, если хочешь быть здоров!

9.00 – забег на 5 км,

9.30 - обливание водой.

И, конечно, будет много красивых фотографий, горячий чай и что-то вкусненькое!

Немного истории. 25 февраля в 18 регионах России прошла Всероссийская спортивно-патриотическая акция массового обливания «Быть здоровым - это модно». От Владивостока до Калининграда в ней приняли участие более трех тысяч человек. Идея акции состояла в единовременном массовом обливании холодной водой по всей территории России вне зависимости от часового пояса. В этом году акция состоялась уже в одиннадцатый раз. К сожалению, города Ленинградской области не участвовали.

Организаторы мероприятия хотят поддержать эту акцию. Специально в нашу Гатчину, чтобы передать эстафету закаливания, приезжает семейная пара - участники из Московской области.

Приглашаются участники и зрители!

Быть закаленным – это здорово!