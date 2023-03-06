Что объединяет гатчинские краски и олимпийский факел?

Глава региона, а также руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим оценили оснащение предприятия.

«Приматек» использует высокотехнологичное автоматизированное оборудование, благодаря которому точно соблюдается технологический процесс и рецептура. Производство безопасно и для работников, и для окружающей среды. Продукция завода – уникальна в своем роде, краски готовят индивидуально, в соответствии с запросами заказчика.

Директор завода Дмитрий Дронь признался, что первая половина 2022 года была очень непростой из-за многочисленных санкций. Но потом предприятие адаптировалось к новым условиям и в результате более чем на 20% увеличило объем выпускаемой продукции. При этом, как заметил Дмитрий Дронь, вопросы сбыта стоят на повестке дня всегда, и, помимо изготовления красок, предприятие затрачивает массу времени и усилий, чтобы наладить процесс покраски у клиента: потребитель должен получать хороший экономический результат.

На сегодняшний день «Приматек» занимает 25% российского рынка в сегменте порошковых красок.

- По порошковым краскам мы в России являемся № 1 на сегодняшний день: у нас 16 производственных линий, две тысячи позиций в ассортименте. По жидким краскам мы занимаем не такую большую долю, но прирост в прошлом году был почти в три раза: мы нарастили производство с 80 до 300 тонн в месяц, – сказал Дмитрий Дронь.

Гостям показали образцы красок, которые производятся на предприятии. Область применения чрезвычайно широка. Например, краски с металлическим эффектом применяются в автомобилестроении, в архитектуре и т.д. Красками «Приматека» окрашена бытовая техника, колесные диски, шпиль Министерства внутренних дел, ангел на здании Газпрома в Лахта Центре, олимпийские факелы 2014 года. Один из таких факелов Олимпиады-2014 продемонстрировали гостям.

По словам директора, минувший год принес предприятию увеличение объемов производства благодаря использованию российского и азиатского оборудования и сырья. На предприятии уверены: кризис и санкции – это новые возможности, из всего нужно извлекать пользу. Дмитрий Дронь заявил, что «Приматек» руководствуется принципом оптимистов: «Стакан у нас всегда наполовину полон».

Екатерина Дзюба