Игорю Смирнову из Гатчины вручили медаль «Народное признание педагогического труда»

К участникам масштабного мероприятия обратился с видео приветствием министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он призвал педагогов создавать все условия для воспитания талантливой, целеустремленной, ответственной молодежи и выразил уверенность в том, что Год педагога и наставника пройдет «активно и содержательно, с пользой для нашего общего дела».

«Ленинградская область активно включилась в череду образовательных и просветительских мероприятий под эгидой объявленного президентом Владимиром Путиным Года педагога и наставника, а также инициированного губернатором Александром Дрозденко Года Команды Знаний. Сегодня профессия учителя имеет первоочередное значение. Каждый из нас помнит своих школьных учителей, преподавателей в вузе или в техникуме. Они заложили в нас частичку себя. Благодаря им сегодня мы те, кем являемся – профессионалы в своей сфере, ленинградцы, россияне», - обратился с приветственным словом заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В рамках торжественной церемонии сегодня наградили победителей и лауреатов Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства. Им вручили денежные сертификаты на сумму 200 и 100 тысяч рублей.

Кандидату педагогических наук, Заслуженному учителю Российской Федерации, абсолютному победителю конкурса «Учитель года России – 2002», лауреату государственной премии – премии Президента Российской Федерации в области образования Игорю Борисовичу Смирнову из Гатчины за высокие достижения в педагогической деятельности и вклад в развитие систем образования вручили почетную медаль «Народное признание педагогического труда». Это высшая награда, учрежденная Общероссийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание».

«Престиж — это ваша деятельность. И если вы в своей деревне, поселке, городе пользуетесь уважением и благодарностью ваших учеников, их родителей, то никакие политические и прочие меняющиеся условия не повредят вашему собственному мастерству», - обратился Игорь Борисович к собравшимся.

Важной частью мероприятия стало чествование педагогической династии Шишловских. Представители династии на протяжении нескольких лет обучают, воспитывают и передают накопленный опыт школьникам Тосненкого района. Им вручен ценный подарок с символикой Ленинградской области.

Семь педагогических работников Ленинградской области были награждены нагрудным знаком Министерства просвещения Российской Федерации «За верность профессии».

Глава областного комитета образования Вероника Реброва сообщила о результатах региональной системы образования за 2022 год и мероприятиях, которые запланированы в Ленинградской области в Год педагога и наставника. В их числе Всероссийский форум молодых педагогов в Гатчине, слет учителей географии, съезд работников дошкольного образования, форум учителей истории и обществознания и многое другое.

«Очень символично, что церемония открытия Года педагога и наставника проходит в стенах Дворца Труда, где в прошлом располагался Ксенинский институт, известный своими педагогическими традициями», – напомнил коллегам председатель Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования Иван Кайнов. Он особо отметил, что во всей предстоящей работе профсоюз «является объединяющей и притягивающей силой» и призвал этот год провести так, чтоб он был наполнен теплом и заботой о педагогах.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, пресс-службы Ленинградской Федерации Профсоюзов