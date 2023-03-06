Парта Героя - в гатчинской школе №2

Церемония открытия началась с внесения Государственного флага Российской Федерации, флагов Ленинградской области и флага Гатчинского района и исполнения гимна РФ.

Директор Г.Б. Кульбака рассказала, что цель данного проекта – формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Право открыть Парту Героя было предоставлено почетным гостям - заместителю председателя Совета депутатов МО «Город Гатчина» А.А, Федорову и депутату МО «Город Гатчина» А.Г. Тюрину, которые отметили, что память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны – основа дня сегодняшнего. Они пожелали ребятам достойно хранить эту память.

На памятном мероприятии присутствовали участник боевых действий в Афганистане А.В. Стерхов, участники специальной военной операции Ю.С. Корнев и Е.Ю. Ляпочкин.

Ведущие праздника, выпускники Владимир Карпунин и Карина Зайцева, в память о всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне и о тех, кто сегодня отдаёт жизнь за нашу Родину, объявили Минуту молчания.

Одними из первых сесть за Парту Героя получили право отличники ученица 5-1 класса Яна Левина, ученик 8-1 класса Алексей Васильев и Евгений Перегудов, ученик 9-3 класса, правнук Героя Советского Союза Алексея Перегудова, штурмана авиаэскадрильи тяжёлых бомбардировщиков Пе-2.

На Парте размещена информация о Герое Советского Союза В.Н. Гречишкине: его фотография, биография и награда.

Торжественно открытая в школе Парта Героя станет неразрывной связью поколений, памятью о примере бесстрашия, самопожертвования, ответственности и отваги.