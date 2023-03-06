Правила поведения на водоёмах в весенний период
В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь, он становится пористым и очень слабым, хотя еще пока и сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров ни в коем случае нельзя использовать для катания и переходов – сегодня лёд становится тонким, непрочным и может не выдержать тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на водоёмах. Несмотря на все меры, принимаемые властями и МЧС России, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Особое внимание необходимо проявлять при выходе на лед для лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Следует помнить, что лед непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности и под сугробами.
Уважаемые родители! Не допускайте детей к воде без присмотра взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.
Будьте осторожны! Не выходите на весенний лёд!
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