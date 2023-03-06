Правила поведения на водоёмах в весенний период

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на водоёмах. Несмотря на все меры, принимаемые властями и МЧС России, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.

Особое внимание необходимо проявлять при выходе на лед для лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Следует помнить, что лед непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности и под сугробами.

Уважаемые родители! Не допускайте детей к воде без присмотра взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.

Будьте осторожны! Не выходите на весенний лёд!









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