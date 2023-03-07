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Если есть из чего выбрать, зачем заказывать индивидуальный проект?

Сегодня онлайн представлено немало готовых проектов частных домов, но даже если удалось выбрать что-то подходящее, архитектора к проекту привлекать все равно придется. Все дело в том, что большинство готовых проектов — это эскизы без необходимой для стройки проектной документации. Например, часто в типовых проектах не прорабатываются инженерные коммуникации, фундамент не учитывает особенности грунта, нет учета инсоляции и особенностей рельефа. Все это влечет к затягиванию стройки и изменениям в смете. В полном проекте должен быть эскиз, архитектурный, конструктивный и инженерный разделы. Использование только эскизного проекта практически всегда ведет к долгострою.

Рубрики:  Общество

Индивидуальное проектирование домов в Санкт-Петербурге — это возможность учесть все реалии не только участка, но и местности, это ориентир на пожелания заказчика, его образ жизни и финансовые возможности, это точный расчет количества используемых материалов, экономия средств при эксплуатации дома и уверенность в надежности конструкции и в работоспособности всех инженерных систем.

При проектировании дома в архитектурном бюро учтут, как дом будет выглядеть снаружи и внутри. Это означает, что дом одновременно будет удобным для жизни и сочетаться с ландшафтом участка. На практике это: точно рассчитанная конструкция под определенный тип грунта, правильная ориентация комнат по сторонам света с учетом их назначения, наиболее удачный вид из окон, минимальные теплопотери при большой площади остекления, продуманное расположение технических узлов, просчитанный скат кровли, утеплитель, соответствующий системе отопления, и т.п.

Важность проекта часто ставится под сомнения. Но это только кажется, что можно купить проект понравившегося дома и самостоятельно поменять планировку, высоту потолков, добавить дополнительную ванную, пристроить гараж или вместо кирпича использовать газобетон. Вносить любые изменения в проект должен профессионал, знающий строительные нормы и правила, и не всегда с этими задачами может справиться прораб. Кроме того, изменения в проекте снимают ответственность с разработчиков.

Индивидуальный проект вкупе с архитектурным надзором позволяет вести стройку быстро и исключает дополнительные траты, поскольку все было рассчитано на подготовительном этапе, и в процессе работ не потребуется никаких переделок.