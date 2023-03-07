«Лоскутный путь» квилт-студии «Гатчина»: от истоков к современности

На выставке можно увидеть произведения лучших гатчинских мастериц лоскутного шитья - Евгении Бочиной, Ольги Буханцовой, Ирины Гецман, Натальи Косьянковской, Елены Котовой, Ларисы Ларионовой, Татьяны Логвиновой, Александры Осиповой, Галины Пустовойт, Ольги Рыкуновой, Ксении Томбак.

Выставку представила бессменный руководитель квилт-студии «Гатчина», профессиональный художник, член Союза дизайнеров России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская. Она напомнила, как создавалась квилт-студия «Гатчина» и каких успехов удалось добиться её участницам за минувшие годы.

Шедевры на общественных началах

Студия лоскутного шитья была основана в Гатчине в 2000 году и все эти годы существует на общественных началах. Именно благодаря ей было положено начало Всероссийскому Открытому фестивалю лоскутного шитья «Лукоморье», который проводится в Гатчине с 2008 года.

В творческой биографии квилт-студии — 167 выставок как в России, так и за рубежом. Работы гатчинских мастериц выставлялись не только в лучших галереях России, но и в Чехии, Финляндии, Латвии, Германии, Франции, Канаде, США, Японии. Кстати, летом арт-проект «Истоки» будет экспонироваться в выставочном зале Гостиного двора, где представят свои лоскутные шедевры мастера со всей России.

Квилт-студия «Гатчина» - неоднократный лауреат и дипломант различных всероссийских фестивалей лоскутного шитья. Студия не ориентируется на индивидуальные работы, а мыслит арт-проектами. За время своего существования студийцы выполнили двадцать уникальных арт-проектов, каждый из которых представляет собой цельную экспозицию.

На выставке в Доме художника представлены два таких проекта - «Лоскутный путь» и «Истоки». О каждом из них можно говорить часами, потому что каждая из этих работ, во-первых, просто очень красива, во-вторых, технологически продумана и, в-третьих, наполнена глубоким внутренним содержанием и своей философией.

Проект «Лоскутный путь»

Серия «Лоскутный путь» - это черно-белые композиции с неожиданной яркой лоскутной вставкой в виде дороги.

- Мы первыми в России стали шить черно-белые лоскутные изделия, - говорит Наталья Косьянковская. - Первый такой проект - «Графика зимы» - мы осуществили ещё в 2004 году. Лоскутному миру это понравилось. Идею подхватили другие клубы нашей страны, которые также стали делать черно-белые композиции. Сейчас через черно-белую графику проходят все начинающие мастерицы нашего клуба. Любовь к черно-белому отразилась и в проекте «Лоскутный путь». Задание было таким: в черно-белой композиции надо было выполнить лоскутную дорогу в цвете. Эти цветные вставки выполнены из блоков, из которых обычно шьют лоскутные одеяла. Каждая лоскутница по-своему разрабатывала свое произведение. Каждая работа имеет свое глубокое содержание, смысл и свое личное название.

Проект «Истоки»

Работы новой серии «Истоки» - это современный взгляд на русские народные традиции, сюжеты и технологии.

- Наш последний проект «Истоки» - это буквально связь времен, - говорит Наталья Косьянковская. - Все эти картинки не придуманы авторами. За их основу взяты вышивки с русских льняных полотенец. Каждая мастерица выбирала понравившийся ей орнамент. Лебеди, васильки, львы, петухи, павлины, богиня плодородия Макошь... В работах использовалась определенная схема вышивки, которой мы четко следовали. Задание было таким: превратить эту схему в произведение современного декоративно-прикладного искусства, похожее на живые многоцветные картины импрессионистов. Во всем остальном не было никаких ограничений, и наши студийцы могли в полный рост проявить и свое мастерство, и свою фантазию. Это очень кропотливый труд: за один год мастерица может сшить одну, в крайнем случае, две таких работы.

Так народная традиция переродилась уже в современное искусство XXI века.

- Это и есть связь времён, - отмечает Наталья Юрьевна. - Ещё композитор Густав Малер говорил когда-то, что традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу. И этот огонь, огонь нашей души, наших сердец представлен в этом проекте «Истоки».

На выставке также представлены четыре лоскутных одеяла.

- Одеяла — это не просто какое-то шитье из лоскуточков, - говорит Наталья Косьянковская. - Это именно русское одеяло, в основе которого тоже лежит продуманная композиция, какие-то мысли и образы, которые возникают во время работы.

Предчувствие весны

В квилт-студии «Гатчина» занимаются женщины самых разных профессий и возрастов. Под руководством Натальи Косьянковской они осваивают не только технологии, но и основы композиции, цветоведения и дизайна.

- Самое главное в любом творчестве — это эмоции, которые мы можем получить, тем более когда нам этого очень не хватает, - считает одна из мастериц, администратор квилт-студии «Гатчина» Ольга Рыкунова. - Лоскутное шитье для многих из нас — это своего рода психотерапия, которая каждому из нас в определенный период своей жизни помогла выйти из какой-то сложной жизненной ситуации... Когда мы развесили все эти работы, мы увидели, насколько это ярко, насколько целостно. И зима перестала быть зимой — здесь полное ощущение весны и даже лета. Желаю и вам этого воздуха — воздуха весны, который веет в этих работах.

И радость, и полнота чувств!

Вернисаж посетили и настоящие знатоки декоративно-прикладного искусства, которые высоко оценили лоскутные работы мастериц.

- Вы знаете, когда я смотрю на эти работы, я думаю: Россия стояла, стоит и будет стоять на женщинах, - говорит дизайнер, художник-акварелист Валентина Ивановна Филиппова. - Потому что все наши воины живут и побеждают только с тем, чтобы вернуться домой и обнять свою любимую женщину... В нашей стране живут великие труженицы, и так было, есть и будет всегда.

- Выставка получилась очень радостная! - считает сотрудник Государственного Эрмитажа, художник-реставратор Людмила Евгеньевна Ковалёва. - Поражает и цветовое решение, и высокая степень исполнения, и философский смысл, который мастерицы вложили в свои произведения. Работы очень трудоемкие, но очень аккуратные, цельные, профессионально завершенные. Очень приятно, что в нашем городе творит такой профессиональный коллектив с такими крепкими традициями

- Выставка очень понравилась своим многоцветием, декоративностью, каким-то очень веселым, весенним нравом. Я помолодела здесь! - призналась художник, преподаватель Гатчинской Школы дизайна Татьяна Петровна Ткаченко.

Выставка «Лоскутный путь» квилт-студии «Гатчины» продлится в Доме художника до 19 марта. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, д. 25 (открыто с четверга по воскресенье с 14 до 19 часов). Вход свободный.

Юлия Лысанюк