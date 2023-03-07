«У каждой - горящие глаза и море планов»

«Сейчас 40% руководителей в предпринимательстве – это женщины, и мы будем стремиться увеличивать их число. Так как именно прекрасная половина продвигает социально важные проекты, услуги – здесь почти на 90% реализуются женскими силами. И, как правило, начинают бизнес женщины с решения насущных проблем – нехватки детских садов, отсутствуя услуг. И наша задача оказывать им поддержку, причем не только на старте, но и на дальнейших этапах. Сейчас мы даем гранты до 500 тыс. рублей, а можно рассмотреть поддержку аналогичную сфере АПК – до 30 млн рублей мере развития и масштабирования бизнеса», – подчеркнул губернатор.

В регионе достаточно положительных примеров создания и развития франшиз: детские сады «Маленькая страна», центры развития речи «Говоруша», студии балета «Династия», детские центры «БЭБИ-КЛУБ», кофейни «Baggins coffe», студии общественного питания «Мята food Томята», пекарни «Хлебник»; развитие собственной сети – например, сети пансионатов для пожилых и инвалидов «Невская дубровка».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» одной из востребованных мер поддержки является предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно. В 2021 году впервые выдано 44 гранта социальным предприятиям на 20 млн рублей, в 2022 году в Ленинградской области – 99 грантов социальным предприятиям на общую сумму 48,8 млн рублей и 37 грантов для молодых предпринимателей на 18, 1 млн рублей.

В 2023 году такая форма финансовой поддержки сохраняется и уже сегодня 45 молодых предпринимателей успешно защитили свои бизнес-проекты, получив в качестве поддержки более 19 млн рублей, социальные предприниматели заключили 32 соглашения на получение гранта на 15,3 млн рублей.

Параллельно с реализацией Национального проекта на протяжении двадцати лет Ленинградская область продолжает практику выдачи прямых субсидий предпринимателям Ленинградской области. По итогам 2022 года размер выданных субсидий составил более 930 млн рублей, поддержкой охвачены 602 предприятия малого и среднего бизнеса.

«Все сегодняшние гостьи - победительницы профессиональных и грантовых конкурсов. У каждой - горящие глаза и море планов. Желаю, чтобы все воплотилось на благо Ленобласти. Спасибо за то, что делитесь знаниями!» - написал на своей странице ВКонтакте Александр Дрозденко по итогам встречи.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Фото со страницы Александра Дрозденко в социальной сети ВКонтакте