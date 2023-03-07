В авангарде патриотической работы

Гостям продемонстрировали видео о работе центра. «Авангард» реализует комплекс мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В 2022 году для молодежи и учителей было проведено 117 мероприятий допризывной подготовки по патриотическому воспитанию, в которых участвовали больше трех тысяч человек. Также в прошлом году состоялось 15 военно-патриотических смен, которые посетили более тысячи человек. В течение года центр провел свыше 60 мероприятий для молодежи с разъяснениями целей и задач специальной военной операции.

Заместитель директора центра «Авангард» Виталий Субботин познакомил губернатора со структурой организации, рассказал о работе каждого направления. Специалисты «Авангарда» имеют офицерские звания и высокие спортивные разряды, боевой опыт и практику воспитательской работы. Они учат молодежь разбираться в геополитике, знакомят с воинской службой, разоблачают фейки.

В прошлом году опыт «Авангарда» по проведению пятидневных сборов был отмечен Министерством обороны России как лучший в Северо-Западном федеральном округе и рекомендован другим регионам.

Отметились специалисты центра и на XIV Межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога». Там «Авангард» организовал работу двух площадок: «Киберфронт: Антитеррор» и «Киберфронт: Защита будущего», объединив порядка 120 специалистов и молодежи.

В Гатчине «Авангард» работает как методический центр. Специалисты проводят семинары и встречи с ребятами, чтобы показать возможности критического и самостоятельного мышления. Подростковые смены центр пока принимает на базе лагеря «Молодёжный», но необходимо подобрать для «Авангарда» собственную площадку.

Об особенностях проведения военно-патриотических смен рассказала начальник военно-патриотического отдела Мария Шевашкевич. Она подчеркнула, что акцент в работе с молодежью делается на понятиях информационной безопасности, гибридных войн. Центр «Авангард» сотрудничает с военно-политическим управлением Западного военного округа, Первым пограничным кадетским корпусом и военными вузами.

Начальник отдела организационно-методического сопровождения Роман Шкорлаков рассказал о разъяснительной работе с населением, которая касается, прежде всего, информационной безопасности и профилактики террористической идеологии. «Авангард» самостоятельно создает методические материалы и оказывает методическую поддержку педагогическому сообществу Ленинградской области.

В настоящее время центр «Авангард» базируется в здании Гатчинского Дворца молодежи на ул. Достоевского. Губернатор предложил рассмотреть возможность аренды для создания собственной базы. В «Авангарде» – ребята творческие, очень много разрабатывают новых методик, снимают фильмы, пишут книги, – не хватает отдельной площадки.

Екатерина Дзюба