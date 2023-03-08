Метель добавила азарта марафонцам

Первыми в десять утра на старт ушли участники 10-километровой гонки: дети от 12 до 18 лет и ветераны спорта – 60 лет и старше.

За ними стартовал самый массовый забег – марафонцы: 50 км бегут мужчины старше 18 лет, ветераны спорта – самые отважные старше 80-тии семеро женщин. Мужчины соревнуются в абсолютном зачете и в личном первенстве, у женщин только абсолютный зачет.

Последними вышли на старт те, кто решился на дистанцию-спутник 30 км: это будущие марафонцы, прекрасный пол и ветераны.

Участников 43 лыжного марафона приветствовали руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, директор марафона Александр Федоров и председатель гатчинского спорткомитета Сергей Пименов.

Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим пожелала участникам победы и отличного весеннего настроения, несмотря на зимнюю вьюгу.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко в своем приветственном слове заметил: «Мы все просили на 8 марта снег, чтобы провести настоящий лыжный марафон. А потом пусть приходит весна!».

От лица депутатов Законодательного собрания участников 43-го лыжного марафона и прекрасную половину человечества поздравил областной парламентарий Александр Русских: «Кто-то Масленицей зиму прогоняет, а мы – лыжным марафоном!».

Все выступавшие желали спортсменам хорошего старта и легкой лыжни. Да, в небесной канцелярии заказывали снег, но там, как водится, слегка переборщили. Метель не прекращалась, и, по словам опытных лыжников, тем, кто не угадал с жесткостью лыж, бежать было тяжело – лыжи зарывались в снег.

- Обильный снегопад создал нам дополнительные трудности, – заметила главный судья соревнований Наталья Короткова, – но истинные любители спорта получили особое удовольствие от того, что можно испытать себя в естественных условиях, проверить свои силы, терпение, характер.

На Гатчинский лыжный марафон традиционно собираются участники со всей России. И в этот раз были спортсмены из Петербурга, Москвы, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Рязанской, Архангельской, Томской области, Мордовии и Чувашии.

Ветеран спорта, любитель бега – истинный марафонец Людмила Ичетовкина каждый год приезжает в Гатчину на лыжный марафон, посвященный 8 Марта, чтобы пробежать 30 км: «Из-за снегопада будет немного сложнее, но мы легких путей не ищем!».

Гатчинский спортсмен Данила Гуденко с утра поздравил своих любимых женщин с 8 Марта и впервые отправился на 30-километровый лыжный забег, чтобы проверить собственные силы.

Студентка Первого медицинского университета – будущий спортивный врач Дарья Морозова – родом с Сахалина и женский праздник предпочитает проводить на лыжне: Дарья приехала из Петербурга на Гатчинский лыжный марафон первый раз, но дистанция на 30 км ей знакома: «Дома я уже бегала 30 км, тем более и погода сегодня – такая же, как у нас на Сахалине. Чем тяжелее, тем интереснее: марафон без метели – не марафон».

Церемонию награждения открыла специальная награда: благодарственное письмо от главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим за преданность идеалам спорта и победу в Единых играх специальной Олимпиады в Казани – лыжной гонке на 1000 и 2500 метров в 2023 году – получил Игорь Кириллов. Спортсмен, как истинный джентльмен, поднялся за своей наградой с букетом цветов для Людмилы Николаевны к 8 Марта.

Среди победителей и призеров лыжного марафона первыми наградили участников дистанции 10 км. Победительницей среди девочек до 14 лет стала 7-классница из Петербурга Татьяна Павлович – воспитанница спортивной школы Красносельского района. 10-километровую дистанцию она прошла за 33 минуты. Это ее второй лыжный марафон в Гатчине и первая победа: подарок самой себе на 8 Марта. Особых трудностей юная лыжница не заметила: «Трасса была хорошо подготовлена, лыжи ехали легко».

На дистанции 50 км среди мужчин с результатом 2 часа 20 минут 32 секунды победил 29-летний Андрей Краснов из Петербурга. На четыре десятых доли секунды от него отстал серебряный призер – петербуржец Никита Егоров, 25 лет. «Бронзу» завоевал 36-летний Владимир Овчинников из Ленинградской области с результатов 2 часа, 25 минут и 5 секунд.

В гонке на 50 км участвовало семь женщин. С результатом 2 часа 56 минут и 54 секунды первое место заняла 28-летняя Арина Калинина. «Серебро» досталось 37-летней Татьяне Ефремовой, третьей пришла 28-летняя Ольга Летучева.

Дистанцию 30 км быстрее всех преодолели петербуржцы – 19-летний Дмитрий Шиловский и 50-летний Илья Дымников с одинаковым результатом 1 час 30 минут и 17 секунд.

Все спортсмены, финишировавшие на всех трех дистанциях, получили сувенирную медаль и электронный сертификат участника. Победители и призеры во всех возрастных группах были награждены грамотами, медалями и кубками.

Гатчинский лыжный марафон стал заключительным аккордом зимней спортивной жизни города. Будем считать этот финиш 8 Марта стартом новой весны…

Екатерина Дзюба