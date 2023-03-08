Женское движение – энергия помощи

- Марина Викторовна, вы – директор Гатчинской школы № 7, забот хватает. Как решились возглавить еще и женский совет Гатчинского района?

- Когда в августе 2022 года мне поступило такое предложение, честно говоря, сначала посмотрела устав организации, потому что мало представляла, чем предстоит заниматься. Подумала - и решила не отказываться.

И вот первая встреча с представителями женсоветов поселений Гатчинского района. Вижу – молодые, энергичные женщины, глаза горят. Когда стала знакомиться ближе, поняла, что эти женщины хотят реализоваться не только в семье и работе. Меня даже немного удивило, как у них на все хватает времени. Многие воспитывают нескольких детей - многодетные мамы.

- Женское движение в XXI веке - каким вы его видите?

- Женское движение в современном мире – это объединение женщин, которые хотят продвигать свои идеи. Современная женщина – не только жена, мама, хранительница очага. Большинство наших женщин хотят помогать! Помогать тем, кто слабее, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Не знаю, от чего это. От того, что женщина становится сильнее, или она внутренне, по закону природы, такая.

Женщины, с которыми я сейчас контактирую, действительно, не видят своей жизни без помощи тем, кому тяжело: другим женщинам, детям, старикам, молодым. Сейчас идет специальная военная операция. И их энергия направлена на то, чтобы помогать тем, кто оказался на передовой, и семьям мобилизованных.

Эти люди бескорыстны – они не строят здесь карьеру, не зарабатывают деньги. Они это делают, действительно, от чистого сердца: помогли - и рады.

Я была на встрече, организованной женсоветом Гатчинского района, с объединением женщин, которые вяжут носки, чтобы отправить бойцам на передовую. Когда пообщалась, поняла, что их цель не только в этом. Они привлекают в свой круг женщин из семей мобилизованных - ведь у них сильнейший стресс. Такие встречи помогают выговориться. Происходит психологическая разгрузка. Они видят, что мы все вместе, помогаем друг другу.

- В женском движении много предпринимателей, руководителей самых разных общественных объединений и НКО. У них есть возможность самореализации. Они объединены. Зачем еще женсовет?

- В Гатчинском районе есть очень активные ветеранские и молодежные движения, а женский совет помогает объединиться женщинам, независимо от возраста, чтобы вместе воплотить идеи, в том числе совместно с другими движениями, провести праздники. В конце концов, отвлечься от домашних дел.

Женсовет - объединение женщин, которые хотят увидеть себя с другой стороны. И для тех, кто, как говорится, засиделся дома.

К примеру, есть разные женские конкурсы, но не каждый

выйдет на сцену. А тут можно оставаться в «тени», но в то же время реализовывать интересные идеи.

Или, допустим, не может женщина сама НКО создать, проект написать. И на работе нет возможности для самореализации, нет единомышленников. Может быть, ее работа - это не то, что она в итоге хочет получить для себя. А в женсовете может и себя реализовать, и другим чем-то помочь.

- Проект «Душа Женщины - душа Победы» в прошлом году получил большой положительный резонанс. Какие еще интересные идеи удалось реализовать?

- Проект «Душа Женщины - душа Победы» очень важный, как связь поколений, и имеет все шансы получить продолжение.

Интересный, запоминающийся проект «Мастерская у папы». Женщины придумали его, заинтересовали идеей мужей, и они их поддержали. Серия креативных уроков труда, где мужчины обучают мальчиков, оказалась очень востребованной. Хотелось бы, чтобы и «Мастерская у папы» продолжила свою деятельность.

У нас реализовывался очень важный региональный проект «Женщина в фокусе внимания». Это медосмотр для многодетных мам в специально выделенный день, когда можно пройти врачей без очереди. Для удобства родителей была организована детская комната.

Еще одно семейное направление – «День детства». Он проводится не первый год. На большом фестивале семьи Гатчинского района показывали свое общее дело – ремесло, творчество, хобби, представляя при этом не только себя, но и свое поселение.

- Есть ли в современном женском движении политика?

- Сегодня это не политизированная тема. И женщины себя реализуют себя не так, как сто лет назад. Сейчас их много во власти: в депутатском корпусе, в правительстве, много руководителей-женщин. А женское движение объединяет их энергию, опыт и потенциал для решения социально значимых проектов.

- В канун Международного женского дня, что бы вы хотели пожелать всем женщинам Гатчинского района?

- Желаю каждой женщине, чтобы она была неповторима и индивидуальна. Чтобы чувствовала баланс во всех ролях – мамы, жены, хранительницы домашнего очага. И в то же время была успешна в каком-то интересном для нее деле. Этот баланс необходим для ощущения счастья.

- Спасибо за теплые слова. Поздравляем вас с праздником!

Татьяна Можаева