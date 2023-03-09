8 Марта - в каждый дом

Гатчинские полицейские совместно с Общественным советом при УМВД по Гатчинскому району поздравили с Международным женским днем женщин-ветеранов ОВД, жен и матерей сотрудников, находящихся в служебных командировках; вдов и матерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также многодетные семьи.

По традиции, женщинам были вручены цветы, памятные подарки и открытки с поздравлениями и теплыми пожеланиями от руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.