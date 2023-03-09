С 29 апреля вход в Гатчинский дворцовый парк становится платным

Как сообщили «Гатчинской правде» в ГМЗ «Гатчина», с 29 апреля меняется режим работы парка. Он будет открыт ежедневно с 6 до 22 часов, с 1 июня по 31 июля с 6 до 23 часов.

Платный вход в парк осуществляется: с 29 апреля по 31 августа – ежедневно с 9 до 20 часов; с 1 сентября по 31 октября – с 10 до 18 часов.

Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей (например, ученический или студенческий билеты, которые можно будет оплатить «Пушкинской картой»). Входной билет включает посещение павильона Венеры и Березового домика. Бесплатные льготные билеты сохраняются.

С 9 марта по 14 мая жители Гатчины и микрорайона «Речной» могут оформить абонемент для посещения Дворцового парка на весь сезон (до 31 октября 2023 года). Стоимость карты-носителя – 150 рублей. Без льгот.

Внимание! Разовые бесплатные билеты в 2023 году не предусмотрены.

Для оформления абонемента необходимо предъявить документ, подтверждающий место жительства (постоянная либо временная регистрация) в Гатчине или в микрорайоне «Речной» Большеколпанского поселения. Для детей старше 3 лет необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка/паспорт одного из родителей и документ, подтверждающий право на льготу.

Абонементы, оформленные в 2022 году, действуют и в 2023 году.

Места выдачи абонементов для бесплатного посещения комплекса Дворцового парка музея-заповедника «Гатчина» (оформить можно ТОЛЬКО в период с 09 марта по 14 мая):

1. Касса Гатчинского дворца (Красноармейский пр., 1). Режим работы: с 10:00 до 17:00 со вторника по воскресенье, кроме санитарных дней.

2. Касса Приоратского дворца. Режим работы: с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье, кроме санитарных дней.

3. Кассовый павильон «Типография» при входе в Дворцовый парк (пр. 25 Октября, 2, к.1). Режим работы: с 9 марта по 28 апреля с 11:00 до 19:00 с понедельника по пятницу; с 29 апреля по 14 мая ежедневно с 09:00 по 20:00