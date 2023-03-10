«Гатчинская мельница» удивляет гостей

Организатором большой встречи единомышленников выступила АНО «Гатчинская мельница», нацеленная объединить всех людей, неравнодушных к творчеству и судьбе выдающегося архитектора Андрея Штакеншнейдера. В их планах сохранить то, что осталось в Мызе-Ивановке, по возможности отреставрировать, привести это место в привлекательный вид. А для этого создать музейно-выставочный комплекс, включающий музейные пространства «Усадьба Штакеншнейдеров», «Водяная мельница» и «Музей ремесел».

В настоящее время уже возводится временный музейный павильон, который после экскурсии по территории усадьбы, проведенной научным сотрудником музея города Гатчины, с интересом посетили участники мероприятия.

Памятную информационную доску торжественно открыли хозяева строящейся музейной площадки – учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин и директор Анатолий Горбатенко.

Со словами благодарности за сохранение памяти о великом архитекторе на открытии выступили главный хранитель Мариинского дворца Мария Шапошникова, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, депутат Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Бездетко, руководитель художественно-реставрационной мастерской Сергей Султановский и жители деревни Мыза-Ивановка.

В мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев, руководители администрации Пудостьского поселения, представители музейного сообщества, общества охраны памятников, краеведы, а также многочисленные партнеры и друзья из Санкт-Петербурга, Стрельны, Низино и Гатчинского района.





Татьяна Можаева