Конкурс сочинений «Без срока давности» посвящён сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

В региональном этапе участвовало 77 конкурсантов из 18 муниципальных районов Ленинградской области по четырем возрастным категориям. В двух из них победу одержали гатчинцы.

Среди учеников 10-11 классов лучшей признана работа «А память сердца не тускнеет» Владиславы Львовой - ученицы Сиверской средней школы № 3.

Среди обучающихся по программам среднего профессионального образования победила Анастасия Ванифантьева, студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского с работой «Огонь в глазах».