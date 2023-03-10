Конкурс сочинений «Без срока давности»
Работы гатчинцев вышли в федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
Рубрики: Образование
Конкурс сочинений «Без срока давности» посвящён сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.
В региональном этапе участвовало 77 конкурсантов из 18 муниципальных районов Ленинградской области по четырем возрастным категориям. В двух из них победу одержали гатчинцы.
Среди учеников 10-11 классов лучшей признана работа «А память сердца не тускнеет» Владиславы Львовой - ученицы Сиверской средней школы № 3.
Среди обучающихся по программам среднего профессионального образования победила Анастасия Ванифантьева, студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского с работой «Огонь в глазах».
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