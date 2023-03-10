Награды «Хибинской весны»

Участие в соревнованиях приняли 166 спортсменов из восьми субъектов: Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми.

Ленинградскую область представляли 25 спортсменов Гатчинской ДЮСШ №2 и 11 спортсменов из «Ювента» г. Сосновый Бор.

Спортсмены два дня демонстрировали силу и ловкость, быстроту и умение принимать верные решения за доли секунды. Гатчинские скалолазы продемонстрировали прекрасную технику и добились достойных результатов – завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Среди победителей и призеров турнира в своих возрастных группах:

- Сергей Старцев: 1 место – лазание на скорость, 2 место – лазание на трудность;

- Захар Воробьев: 1 место - лазание на трудность;

- Евгений Мастинников: 1 место - лазание на трудность, 3 место – лазание на скорость;

- Максим Ганичев: 1 место - лазание на трудность;

- Иван Кулешов: 1 место - лазание на скорость;

- Николай Буторов: 2 место - лазание на трудность;

- Ян Бурлака: 2 место лазание на скорость;

- Варвара Ильчук: 2 место – лазание на трудность;

- Таисия Андреева: 3 место – лазание на трудность; 3 место – лазание на скорость.