В Гатчине обсудили благоустройство общественного пространства в Мариенбурге

В Ленинградской области завершилась серия проектировочных сессий, на которых жители крупных городов предложили архитекторам идеи благоустройства общественных территорий.

Обсуждение идей по благоустройству организовали комитет по ЖКХ и Центр компетенций Ленинградской области. С архитекторами, проектировщиками, представителями муниципальных администраций и партии «Единая Россия» встретились жители Коммунара, Бокситогорска, Выборга, Подпорожья, Сланцев, Никольского, Шлиссельбурга, Лодейного Поля, Отрадного и других городов с населением свыше 10 тысяч человек.

В Гатчине на проектировочной сессии жители предлагали функциональное наполнение общественной территории «Мариенбург». Основными пожеланиями стали сохранение тихой зоны перед окнами жилых домов, удобные пешеходные дорожки, современное освещение и размещение мемориала в честь 120-ой Гатчинской дивизии. Жители Подпорожья поделились идеями развития набережной Свири. Команды, состоящие из активных жителей, предпринимателей и молодежи, предложили три точки притяжения: активная территория с площадкой для игры в волейбол, спокойное пространство для созерцания и общения, прогулочная набережная с инфостендами об истории края. В Сосновом Бору в сквере на Молодежной улице жители хотят видеть современную детскую площадку и зону отдыха.

«Везде на встречи пришли неравнодушные жители, везде были предложены интересные идеи, которые профессионалы обязательно учтут при разработке дизайн-проектов благоустройства территорий. Увидеть варианты благоустройства каждой из территорий и выбрать понравившийся можно будет уже во второй половине апреля, во время единого федерального онлайн-голосования. Победившие проекты в 29 населенных пунктах планируется реализовать в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанному по поручению президента России Владимира Путина», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В 2023 году в Ленинградской области пройдет благоустройство 107 парков и скверов, аллей и площадей, набережных и бульваров во всех районах. В 2024 году общее число объектов благоустройства превысит 130.