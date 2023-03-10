В Гатчине откроют Павловский собор после реставрации
О планах ремонтно-реставрационных работ в Ленинградской области в 2023 году рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Рубрики: Культура
«В этом году завершатся строительные и реставрационные работы в Павловском кафедральном соборе в Гатчине. В апреле-мае мы начнем снимать с него строительные леса. Также в столице Ленинградской области ближе к концу года году мы планируем завершить работы в усадьбе карикатуриста Павла Щербова, где сейчас также выполняют интерьерные работы», — пояснил Владимир Цой.
Одним из главных событий реставрационной отрасли Ленинградской области стало открытие Международного центра реставрации в Рождествено, где сейчас набирают сотрудников и готовятся принять первые экспонаты — ими станут предметы из коллекции дома-музея Николая Римского-Корсакова в Тихвине.
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