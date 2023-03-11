Гатчинские парки готовятся к открытию сезона

Парк Зверинец

- Парк Зверинец меняется на глазах: он стал чище, ухоженнее и безопаснее. Какова концепция его дальнейшего развития?

- Чем дольше живу, тем меньше верю в концепции. Защитить можно все, что угодно, но жизнь диктует свое. Все-таки Зверинец настолько укоренен в сознании гатчинцев как свободное социокультурное пространство, что на преодоление этого необходимо гораздо больше времени, чем это было с Дворцовым парком.

В 2010 году, когда я приступил к работе, Дворцовый парк, во всяком случае, дальние его части, представляли собой то же, что и Зверинец. Это было место шашлыков и купаний. Причем, одно из самых криминогенных.

Чем я действительно сейчас могу гордиться - Дворцовый парк стал безопасен. Причем, в любое время суток. Конечно, мы должны добиться такой же безопасности и в Зверинце. И уже стало лучше, но до идеала еще далеко.

Поэтому сказать, что мы готовы продекларировать концепцию, я не могу и не буду. Я считаю, что гатчинцы должны постепенно сами понять преимущество того, что мы за Зверинцем ухаживаем, и он преображается.

Наша задача на сегодняшний момент - превращение Зверинца из чащи в какую-то регулярную историю. Здесь есть своя специфика, потому что Зверинец никогда не был ландшафтным парком. Он был лесом, разделенным регулярными просеками и дорогами с круглыми полянами на перекрестках. На таких местах ставили засады, где сидели охотники. И на них выгоняли животных.

Мы же хотим пока просто все почистить. Без фанатизма. В первую очередь, нужно раскрыть заросшие просеки, некоторые из них заросли полностью. Нужно привести в порядок дороги: расширить, как было раньше, где надо – подсыпать.

- В Зверинце стали появляться переправы через реку Теплую. И сразу стало больше гуляющих людей. Уже удобно, но будут ли восстановлены исторические мосты?

- Если говорить об архитектурных сооружениях Зверинца, то нужно говорить о девяти мостах: первый на реке Теплой за водопадом, потом еще четыре, и четыре на канале. Из них частично сохранился только последний мост на реке и один на канале. У нас нет возможности и финансов реставрировать мосты сейчас. Конечно, мы их сделаем, но не могу сказать, когда. Дворцовый парк мы планировали много лет, и только сейчас реставрационные работы стали вестись весьма интенсивно. Может быть, удастся сделать и Зверинец. По крайней мере, первый мост от водопада уже проектируется.

В первую очередь хотим восстановить переправы. Чтобы можно было перейти с одной стороны Зверинца на другую. В прошлом году сделали наплавной мост на Можжевеловой аллее. Планируем переправу у следующего моста. Параллельно будем на этих участках расширять парковые дороги и делать отступы от краев. На некоторых дорогах мы это уже сделали. Поставили скамейки. Нельзя не отметить, что по мере того, как Зверинец преображается, становится больше маршрутов для прогулок и больше гуляющих людей.

- Будет ли Зверинец платным, как Дворцовый парк?

- Что касается общей политики, я по-прежнему не вижу будущего у этого парка в качестве закрытой территории. Зачем мы его огораживаем? Потому что отвечаем за эту территорию. Это собственность музея, и за все, что там происходит, отвечаю я лично, как директор. На ночь парк будем обязательно закрывать. По-другому безопасности не добиться.

На этот год запланировано оградить небольшой участок вдоль вертолетной площадки на углу с ул. Крупской и участок вдоль Сокколовского шоссе, насколько хватит наших денег.

Конечно, предусмотрено несколько входов. Со стороны Мариенбурга вход в парк сделаем обязательно: от железнодорожного вокзала и от садоводства, где начинается аллея Цагове. На улице Крупской планируется вход у кафе «Торжество» и у начала Березовой аллеи. Рядом с территорией ПИЯФ, где идет бетонка (эта дорога не наша), тоже организуем вход. А дальше будет видно.

Много входов мы сделать не можем. Где вход – там охрана. Где охрана – там расходы. Сегодня каждый пост нам обходится в два миллиона рублей.

- Какая научная работа ведется в Зверинце?

- Что касается научных разработок – это серьезно. Раз это музей, то от простого гуляния мы должны перейти к концептуальному осмыслению пространства.

Если это Зверинец, то должно быть что-то связанное со зверями, охотой. У нас есть опыт работы с животными – на Дворцовой ферме. Но в Зверинце нет мест для экспозиционных пространств, под крышу. Если бы были какие-то фундаменты, которые мы могли бы выявить и поставить на учет, а потом на них что-то воссоздать, то это только в дальней части Зверинца. Там, в конце аллеи Цагове, есть большая поляна, замусоренная «холмами». Мы уже начинаем разрабатывать этот участок, с точки зрения благоустройства. Раньше на ней были загоны, откуда животных выпускали для охоты.

А на краю поляны сохранились фундаменты каких-то построек, старые лиственницы и липы. Это место - пространство нашей науки. И специалисты уже приступили к его изучению. Мы не можем построить что угодно. Должна быть историческая правдивость. А для этого нужны исторические материалы.

Идей много. Было время, когда на это работал целый отдел. Предлагались канатные городки, модные кемпинги, конные прогулки. Почему бы нет. В Зверинце широкие аллеи – можно и на велосипедах кататься. Хотя, конечно, во всем надо баланс соблюдать. Это все может быть только дополнением к чему-то более серьезному. Сначала нужно реально понять, что у нас будет музейное, а потом к этому музейному «бантики» привязывать.

- Парк Зверинец должен зарабатывать?

- Рано или поздно перед нами встанет этот вопрос. Сейчас в парке работает шесть человек плюс несколько охранников. Чем больше мы осваиваем парк, тем больше нужно людей, чтобы за ним ухаживать. С ростом потока посетителей начнет расти и количество расходных материалов, которые нужно закупать, чтобы парк содержать. Если сегодня я могу позволить себе содержание Зверинца за счет доходов дворца и Дворцового парка, то с его развитием это станет невозможно. И хочу я этого или не хочу, Зверинец должен приносить доход.

А дальше начнутся мысли насчет прокатов лыж, ватрушек. Возможно, и о местах для шашлыков. Такая практика в заповедниках России достаточно распространена. Если хочешь в заповеднике в хороших условиях переночевать, поесть шашлык, то покупаешь за небольшие деньги место – а заповедник обеспечивает дровами, туалетом и так далее. Все цивилизованно.

Куда девать желание людей выйти на природу и выпить пива?! Рано или поздно, я или следующий директор, но за это возьмутся. Это неизбежные вещи, которые не нужно концептуально объяснять.

Люди уже говорят спасибо только за то, что мы Пильную дорогу сделали. Еще пять лет назад это была тропинка, по которой и я боялся пройти. А теперь целый день люди ходят. И это хорошо. Значит, Зверинец и дальше будет преображаться из чащи в цивилизованное пространство. Я думаю, тогда и концепция подоспеет.

Дворцовый парк

- В Дворцовом парке продолжается реставрация сразу нескольких объектов. Ожидается ли в 2023 году окончание работ?

- В этом году завершим работы на Чесменском обелиске и павильоне Орла. Если выделят транш, то сделаем и Террасу-пристань. Горбатый мост закончим. Птичник будет законсервирован и встанет на просушку.

Проект переправы на Белом озере готов. Но я пока держу этот вопрос. Мы решили сначала преобразить все вокруг: Адмиралтейство, Адмиралтейские ворота, сделать благоустройство этого участка. И только после этого снесем мост и поставим переправу.

Ферме нужна полноценная дворцовая реставрация внутри парадных помещений. На это средств и возможностей пока нет. Но Ферма развивается. Мы увеличили ее территорию, между Птичником и Фермой вычистили Колпанку. Теперь речка здесь широкая, как озеро. Очень красиво стало. Это мой любимый уголок.

- Откроется ли прокат лодок на Белом озере?

- Лодочная станция будет работать, как и прежде, на своем месте.

Парк Сильвия

- В парке Сильвия обнаружено массовое захоронение. Как теперь будет развиваться эта территория?

- Теперь Сильвия - большая проблема. Исторически это был небольшой регулярный садик. Проект был реализован при Павле I как сад-неожиданность, сад-сюрприз. Едешь через лес и вдруг попадаешь в регулярный сад с лабиринтом по центру. Потом сад забросили, елочки перестали стричь, он зарос и превратился в то, что мы видим. Но регулярная система осталась: три луча расходятся от одной круглой площадки.

В планах было поставить Сильвию на проектирование. Мы заплатили в прошлом году большие деньги за обследование мелиоративной системы. Там шикарная мелиоративная система. Очень красивая, историческая. Была надежда: если не я, то кто-нибудь за мной рано или поздно эту затею восстановит.

После того, как в Сильвии найдены останки жертв фашистской оккупации, я не знаю, что делать. Поисковые работы скоро продолжатся. И есть подозрение, что там захоронений гораздо больше.

Пока моральный вопрос не решен, планировать что-то там мы не будем. Значит, Сильвия останется такой, какая есть. Мы продолжим подчищать, косить, ухаживать за памятником комсомольцам-подпольщикам и новым памятным знаком. У нас есть договор с городом, по которому обеспечивается беспрепятственный проход к памятникам.





Татьяна Можаева

Фото автора и Валерии Яскович